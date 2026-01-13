ООН: Кількість жертв серед цивільних в Україні значно зросла у 2025 році

Росія посилювала атаки на мирне населення саме тоді, коли США намагалися активізувати переговорний процес

Протягом 2025 року внаслідок російської агресії загинуло приблизно 2400 мирних мешканців України, а ще близько 12 000 осіб дістали поранення. Як повідомляє «Главком» із посиланням на дані ООН та звіти європейських урядів, рівень смертності серед цивільних зріс майже на третину порівняно з 2024 роком.

Загалом за час повномасштабної війни, що розпочалася у лютому 2022 року, кількість загиблих цивільних сягнула 15 000 осіб (серед них 758 дітей), а кількість поранених перевищила 40 000.

Аналітики зафіксували тривожну тенденцію: Росія посилювала атаки саме тоді, коли адміністрація Дональда Трампа намагалася активізувати переговорний процес. Зокрема, понад 2000 смертей було зафіксовано після березневої розмови Трампа з Путіним. Крім того, після травневих контактів між офіційними особами РФ та України, Москва здійснила 40 наймасштабніших повітряних ударів за всю історію конфлікту.

У другій половині року, після серпневої зустрічі лідерів США та РФ в Анкориджі, інтенсивність запусків БпЛА зросла у п'ять разів – до 5300 одиниць щомісяця.

Після появи інформації про план припинення війни у листопаді, Росія випустила по українських містах понад 9000 безпілотників та 350 ракет. Найбільше страждають люди похилого віку, які залишаються у прифронтових населених пунктах.

На думку європейських посадовців, така динаміка свідчить про те, що Володимир Путін використовує терор проти мирного населення як інструмент тиску в переговорах. Замість реального прагнення до миру, Кремль демонструє готовність до ескалації, намагаючись підірвати моральний стан українського суспільства та отримати вигідніші умови на дипломатичній арені.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники.

За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.