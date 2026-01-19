Начальники генштабів НАТО обговорять фронт і подальшу допомогу Україні

Зустріч відбудеться у межах сесії Військового комітету Альянсу в Брюсселі 21–22 січня

Засідання Ради Україна–НАТО на рівні начальників генеральних штабів пройде 21–22 січня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на кореспондентку «Європейської правди».

Зустріч відбудеться в рамках планового засідання Військового комітету НАТО, який традиційно збирає керівників збройних сил держав-членів Альянсу для координації позицій з питань безпеки, оборонного планування та реагування на поточні загрози. Цього разу окремим треком стане формат Ради Україна-НАТО, де союзники та українська сторона сфокусуються на війні проти Росії та практичних механізмах підтримки Києва.

У пресслужбі НАТО наголосили, що дискусія матиме прикладний характер. «У форматі Ради Україна-НАТО начальники генеральних штабів обговорять ситуацію на місцях в Україні та подальшу підтримку України з боку НАТО» – повідомили в Альянсі. Йдеться не лише про політичні заяви, а про конкретні військові програми допомоги та координацію між штабами.

Особливу увагу планують приділити роботі місії НАТО з безпекової допомоги та навчання для України (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU). Цей формат відповідає за підготовку українських військових, стандартизацію процедур та координацію постачання озброєнь від країн-партнерів. Паралельно обговорюватиметься діяльність Об’єднаного центру аналізу, тренувань та освіти (Joint Analysis, Training and Education Centre, JATEC), який займається оцінкою бойового досвіду ЗСУ та трансляцією його у навчальні програми НАТО. Наразі Альянс не оприлюднив, хто саме представлятиме Україну на засіданні.

Попередня сесія Ради Україна-НАТО відбулася 12 січня за ініціативою Києва на тлі масованих російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі та першого застосування РФ балістичної ракети проміжної дальності «Орєшнік». Після засідання міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна детально поінформувала союзників про масштаб атак і їхні наслідки для цивільної енергосистеми.