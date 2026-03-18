Карта бойових дій в Україні станом на 18 березня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Нині триває 1484-й день повномасштабної війни
На Куп’янському напрямку ворог 18 разів атакував

За минулу добу відбулося 286 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав 78 авіаційних ударів, скинув 257 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7466 дронів-камікадзе та здійснив 3722 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 227 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Орестопіль, Просяна, Мечетне, Іванівка Дніпропетровської області; Воздвижівська, Єгорівка, Копані, Гуляйпільське, Зелена Діброва, Світла Долина, Любицьке, Барвінівка, Лісне, Веселянка, Оріхів Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління безпілотними літальними апаратами та три райони зосередження живої сили окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося чотири боєзіткнення, противник завдав одного авіаудару, із застосуванням двох авіабомб, здійснив 121 обстріл, з яких 18 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у районах Вовчанська, Стариці, Лиману, Піщаного і в бік Охрімівки та Бочкового.

На Куп’янському напрямку

Ворог 18 разів атакував у районах Петропавлівки, Курилівки, Новоосинового, Глушківки, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Противник атакував вісім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у бік населених пунктів Лиман, Червоний Став та в районах Колодязів й Дробишевого.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Ямпіль, Платонівка, Закітне та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили дві штурмові дії противника в районах населених пунктів Міньківка та Новомаркове.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 46 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Софіївка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русиного Яру, Степанівка, Новопавлівка.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 72 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку

Противник тричі атакував у районах населених пунктів Злагода, Зелений Гай та Красногірське.

На Придніпровському напрямку

Українські воїни відбили одну атаку противника.

