Росія атакувала критичну інфраструктуру Одещини

Після влучання виникла пожежа, рятувальники працювали під тривогами

Російські війська в ніч на 18 березня завдали удару дронами по Одеській області, унаслідок чого було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главокм» з посиланням на допис голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

фото: Олег Кіпер/Telegram

«Вночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури та частина обладнання», – повідомив Кіпер.

Унаслідок влучання на об’єкті виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, попри складні умови роботи. За даними ДСНС, під час гасіння пожежі ситуацію ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, що змушувало рятувальників діяти з додатковими ризиками.

«Цієї ночі внаслідок влучання зазнав руйнувань об’єкт критичної інфраструктури з подальшим загоранням. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу», – зазначили рятувальники.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та відновлення пошкодженого обладнання. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих внаслідок удару немає.

4 фото На весь екран





фото: ДСНС/Telegram

