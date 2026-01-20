Головна Країна Події в Україні
РФ вдарила по Україні ракетами «Циркон» та «Іскандер-М»: деталі нічної атаки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ вдарила по Україні ракетами «Циркон» та «Іскандер-М»: деталі нічної атаки
Уночі росіяни завдали удару по промисловому об'єкту на Полтавщині
фото: ДСНС Полтавщини

Зафіксовано влучання п'яти ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях

У ніч на 20 січня окупанти атакували Україну однією протикорабельною ракетою «Циркон», 18 балістичними ракетами «Іскандер-М/С-300», 15 крилатими ракетами Х-101, а також 339 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що основний напрямок удару – Київщина.

Авіаційні втрати ворога станом на 20 січня 2026 року
Авіаційні втрати ворога станом на 20 січня 2026 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 342 цілі: 14 балістичних ракет «Іскандер-М/С-300», 13 крилатих ракет Х-101 та 315 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання п'яти ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський зауважив, що за добу до російського удару Україна отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло. «Кожен пакет підтримки має значення», – наголосив він.

