Росія розпочала спроби весняно-літнього наступу – Мадяр

Спроби почати весняно-літній наступ обернулися для росіян втратою понад 900 осіб за півтори доби

Російські загарбники намагалися прорвати фронт на Донецькому та Запорізькому напрямках (Добропільський, Покровський та Гуляйпільський відтинки), використовуючи туман як прикриття для початку весняно-літньої наступальної кампанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді на псевдо Мадяр.

Так, російські війська розпочали масовані штурми одночасно на десяти ділянках, залучивши піхоту, бронетехніку, мотоцикли та кінні підрозділи, проте Сили оборони втримали всі рубежі.

За словами Мадяра, за 17-18 березня бійцями Сил оборони були знищені понад 900 російських окупантів «на відрізку фронту рівно у сотню кілометрів (Родинське-Гуляйполе)».

«900 за півтори доби – це дещо нова відмітка. Честь, джентльмени пташиної субкультури СБС. Суміжники БпС-дронарі бригад теж жирно попрацювали. А оборонці на землі були неперевершені – жодної ділянки за півтори доби на вищезгаданому відтинку противник не протис. А от загальні втрати окупантів значно більші» – каже він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що українські військові зірвали російську стратегічну наступальну операцію. Її ворог планував реалізувати у березні.

Як повідомлялося, російські загарбники розглядають Запорізький напрямок як основний і зосереджують там значну кількість сил і засобів. Найбільша інтенсивність наступальних дій фіксується в районі Гуляйполя.

До слова, уперше із 2024 року ЗСУ за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог.