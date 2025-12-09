Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2025 року
Нині триває 1385-й день повномасштабної війни
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів

За минулу добу відбулося 139 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 80 авіаційних ударів, застосував одну ракету й скинув 208 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 6254 дронів-камікадзе та здійснено 4128 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 88 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Курилівка Харківської області; Рай-Олександрівка, Краматорськ, Костянтинівка Донецької області; Тернувате, Косівцеве, Різдвянка, Залізничне, Запоріжжя, Вільнянськ Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три артилерійські системи, два пункти управління БпЛА та чотири райони зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2025 року фото 1
Зафіксовано одне бойове зіткнення. Противник завдав авіаційного удару, скинувши три керовані авіабомби та здійснив 151 обстріл, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2025 року фото 2
Відбулося вісім бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Одрадного та Довгенького.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2025 року фото 3
За добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2025 року фото 4
Ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Нововодяне, Шандриголове, Колодязі, Дробишеве, Зарічне та у бік Лиману.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2025 року фото 5
Противник сім разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2025 року фото 6
Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2025 року фото 7
Ворог здійснив 16 атак поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2025 року фото 8
Українські захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2025 року фото 9
Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Рибне, Красногірське та Вишневе.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 грудня 2025 року фото 10
За минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

Нагадаємо, триває 1385-й день повномасштабної війни в Україні.

