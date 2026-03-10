Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Дніпро: ОВА показала фото наслідків

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Дніпро: ОВА показала фото наслідків
фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок атаки у Дніпрі пошкоджено багатоповерховий будинок 

У ніч на 10 березня російські терористи вдарили по Дніпру безпілотниками. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише «Главком».

За інформацією Ганжи, вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерховий будинок та приміщення банку. Крім того, через атаку сталася пожежа. У мережі пишуть, що займання виникло у багатоповерхівці.

Внаслідок атаки постраждали 10 людей. Медики надають усім необхідну допомогу.

15 фото
На весь екран
Наслідки удару по Дніпру
фото: Дніпропетровська ОВА

Як відомо, у Дніпрі під час російської атаки «шахедами» збитий дрон упав за десять метрів від будинку мера Бориса Філатова.

«Збитий «Шахед» упав за 10 метрів від мого приватного будинку. Не за 100, не за 500, не десь там на обрії. За 10. Ситуацію тут врятувала звичайна товста підпірна стінка», – розповів Філатов.

Нагадаємо, вночі 28 лютого російська окупаційна армія атакувала українські міста безпілотниками. У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. У одному із районів сталася пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав.

До слова, у ніч на 17 лютого російські окупаційні війська атакували Дніпро. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За повідомленням ОВА, в одному з районів сталася пожежа, пошкоджено адміністративну будівлю та автомобілі.

Теги: Дніпро пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Причина пожежі встановлюється. Обставини події з’ясовують правоохоронці
Смертельна пожежа на Хмельниччині: загинули жінка, її син і двоє онуків
6 березня, 05:43
Наслідки ворожого обстрілу уточнюються
Окупанти вдарили дронами по Кривому Рогу
6 березня, 02:58
Вибухи в Росії, нова хвиля атаки Ізраїлю та США на Іран: головне за ніч
Вибухи в Росії, нова хвиля атаки Ізраїлю та США на Іран: головне за ніч
4 березня, 05:50
Чоловік втратив дружину у 2024 році та мав законну відстрочку від мобілізації, яку регулярно продовжував
У Дніпрі ТЦК мобілізував батька-одинака, який мав відстрочку
28 лютого, 17:15
Смертельна пожежа на курорті: уряд Швейцарії виплатить компенсації постраждалим
Смертельна пожежа на курорті: уряд Швейцарії виплатить компенсації постраждалим
26 лютого, 00:16
Будинок, зведений у парку без необхідних дозволів
Збудувала дачу у нацпарку «Голосіївський»: киянка отримала підозру у захопленні землі
24 лютого, 17:31
Національний заповідник «Софія Київська» зазнав пошкоджень під час обстрілу 10 червня 2025 року
Моніторингова місія ЮНЕСКО почала оцінку стану Софії Київської та Лаври
18 лютого, 12:18
Діти загинули внаслідок отруєння продуктами горіння
На Дніпропетровщині під час пожежі загинули троє малюків – мати зачинила їх у будинку
14 лютого, 21:56
Атака на Харківщину та Запоріжжя, вибухи в Росії: головне за ніч
Атака на Харківщину та Запоріжжя, вибухи в Росії: головне за ніч
11 лютого, 05:55

Події в Україні

Росія атакувала Дніпро: ОВА показала фото наслідків
Росія атакувала Дніпро: ОВА показала фото наслідків
Росія вдарила по Дніпру безпілотниками: є постраждалі (оновлено)
Росія вдарила по Дніпру безпілотниками: є постраждалі (оновлено)
Безпілотники атакували окуповані Донецьк та Макіївку
Безпілотники атакували окуповані Донецьк та Макіївку
Росія атакувала Харків безпілотниками: є постраждалі (оновлено)
Росія атакувала Харків безпілотниками: є постраждалі (оновлено)
Лінія фронту станом на 9 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 9 березня 2026. Зведення Генштабу
Ураження російського катера в Криму, оголошено лауреатів Шевченківської премії. Головне за 9 березня 2026
Ураження російського катера в Криму, оголошено лауреатів Шевченківської премії. Головне за 9 березня 2026

Новини

ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Вчора, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
8 березня, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
8 березня, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua