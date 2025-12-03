Удар по нафтобазі у Тамбовській області: Генштаб повідомив деталі

Зафіксовано ураження цілі

У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 3 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу «Дмитрієвська» у Тамбовській області РФ. Об’єкт задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«Зафіксовано ураження цілі, з подальшою пожежею на об’єкті – попередньо – горить декілька резервуарів для нафтопродуктів. Результати влучань уточнюються», – наголошує Генштаб.

Зокрема, уражено пост технічного спостереження на морській стаціонарній платформі МСП-4 в акваторії Чорного моря. За попередньою інформацією, знищено розрахунок БпЛА окупантів та атаковано РЛС надводної обстановки на самопідйомній плавучій буровій установці «Сиваш». Інші результати уточнюються.

Також підтверджено знищення трьох розвідувально-ударних БпЛА типу «Оріон» під час ураження 27 листопада 2025 року аеродрому Саки (Новофедорівка, тимчасово окупована територія українського Криму). Вартість одного такого російського безпілотника оцінюється у приблизно $5 млн. Літальний апарат має розмах крила 16,3 метра та може перебувати у повітрі до 24 годин.

«Разом з тим підтверджено ураження 2 грудня 2025 року нафтобази «Лівни» в Орловській області РФ, з подальшим горінням двох резервуарів РВ-5000 внаслідок влучання ударних БпЛА», – додає Генштаб.

Нагадаємо, безпілотники атакували Тамбовську область. Під удар потрапила нафтобаза у Нікіфоровському районі.

До слова, зранку 2 грудня місто Туапсе Краснодарського краю Російської Федерації атакували безпілотники. Крім того, в Орловській області через атаку БпЛА сталася пожежа на об'єктах паливно-енергетичного комплексу.