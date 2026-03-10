Головна Країна Події в Україні
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 10 березня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 10 березня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 10 березня 2026 року

Росія атакувала безпілотниками Дніпро та Харків, президент США Дональд Трамп зробив низьку заяв про війну в Ірані та послаблення деяких санкцій, в окупованих Донецьку та Макіївці пролунали вибухи.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 10 березня:

РФ вдарила по Харкову

фото з відкритих джерел

У ніч на 10 березня російська окупаційна армія атакувала Харків. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією Синєгубова, внаслідок ворожого удару БпЛА в Індустріальному районі Харкова спалахнула пожежа. Палають два автомобілі. Пошкоджено скління двох багатоповерхових будинків та 7 автомобілів. Через російську атаку є постраждалі.

Росія атакувала Дніпро

Пошкоджений будинок у Дніпрі внаслідок атаки
фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 10 березня російські терористи вдарили по Дніпру безпілотниками. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За інформацією Ганжи, вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерховий будинок та приміщення банку. Крім того, через атаку сталася пожежа. У мережі пишуть, що займання виникло у багатоповерхівці. Внаслідок атаки постраждали 10 людей. 

Безпілотники атакували окуповані Донецьк та Макіївку

Атака на нафтобазу у Макіївці у ніч на 1 березня
фото: соціальні мережі

У ніч на 10 березня безпілотники атакували окуповану Макіївку у Донецькій області. 

Вибухи пролунали в окупованих містах Донеччини: у Донецьку, Макіївці. Окупанти писали про рій дронів «майже над усією ДНР». У мережі пишуть, що у Макіївці безпілотники атакували нафтобазу.

Трамп послабить деякі санкції

фото: The White house/Facebook

Президент Дональд Трамп офіційно підтвердив плани своєї адміністрації щодо пом’якшення енергетичних обмежень, спрямованих на зниження вартості палива. 

За словами глави Білого дому, такий крок став необхідним через стрімке подорожчання нафти на світових ринках, що вже призвело до зростання цін на американських заправках. Різке коливання вартості енергоносіїв відбулося на тлі активної фази військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, яка спричинила дефіцит пропозиції в регіоні.

Трамп назвав війну з Іраном екскурсією

фото: The White house/Facebook

Президент США Дональд Трамп назвав триваючу війну в Ірані короткостроковою екскурсією під час виступу на конференції Республіканської партії в Палаті представників у Доралі. 

«Наша країна справді добре справляється. Я маю на увазі, на такому рівні, про який ніхто не думав. Ми здійснили невелику екскурсію, бо відчували, що мусимо це зробити, щоб позбутися якогось зла. Я думаю, ви побачите, що це буде короткострокова екскурсія», – сказав президент.

Інші важливі новини: 

