Росіяни вдарили по Харкову: є поранені, пошкоджено будинки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росіяни вдарили по Харкову: є поранені, пошкоджено будинки
На цей час внаслідок атаки відомо про чотирьох постраждалих

Уночі та вранці 10 березня російські загарбники вдарили дронами по Холодногірському районі Харкова. На цей час відомо про чотирьох поранених, пошкоджено будинки та господарські споруди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова.

Зазначається, що унаслідок атаки четверо людей постраждали від влучання ворожого безпілотника. 58-річна, 38-річна, 52-річна жінки та 17-річна дівчина отримали допомогу медиків на місці. Тим часом Терехов повідомив, що внаслідок ранкового удару постраждала 10-річна дівчинка.

Внаслідок влучання БпЛА в дорогу пошкоджено три приватних домоволодіння та автомобіль. На місці працюють всі екстрені служби.

Раніше повідомлялося, що 9 березня внаслідок ворожого удару БпЛА в Індустріальному районі Харкова спалахнула пожежа. Відомо про шістьох постраждалих: 16-річна дівчина, 41-річна жінка та 36-річний чоловік, які отримали допомогу на місці. 51-річний чоловік з вибуховим пораненням госпіталізований до лікарні, 43-річний чоловік звернувся по допомогу до лікарів після ворожого удару БпЛА, 57-річна жінка також звернула по медичну допомогу.

До слова, російські терористи вдарили по Дніпру безпілотниками. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерховий будинок та приміщення банку. Крім того, через атаку сталася пожежа. Внаслідок атаки постраждали 10 людей.

Теги: Харків обстріл

