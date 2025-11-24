Цими днями, тижнями треба уважно ставитись до тривог: Зеленський попередив про загрозу

Зеленський: Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог, до всіх подібних загроз ударів

Володимир Зеленський зауважив, що Росія не збирається послаблювати свій тиск

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян з максимальною увагою ставитися до сигналів повітряної тривоги цими днями та тижнями через високу загрозу нових обстрілів з боку Росії. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні, передає «Главком».

Глава держави підкреслив, що громадяни повинні усвідомлювати: Росія не збирається послаблювати свій тиск.

«Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог, до всіх подібних загроз ударів. Ми точно розуміємо, з ким маємо справу», – зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що Україна готова реагувати на дії агресора. Повітряні сили та всі інші підрозділи Сил оборони та безпеки мають відповідні накази.

Президент звернувся до міжнародних партнерів, зокрема до США, наголосивши, що їм варто зважати на загрозу, яку фіксує і їхня розвідка.

«І якщо є перемовини, якщо є конструктив, якщо дійсно закінчуємо війну, то не має бути ракет, не має бути масованих ударів по Україні, по наших людях. Це реально зробити тим, хто дійсно сильний у світі», – підсумував Володимир Зеленський, натякаючи на необхідність посилення тиску на РФ.

Як відомо, у ніч на 25 листопада російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Чугуїв у Харківській області.

Мінаєва повідомила, що окупанти нанесли масований удар безпілотниками по об'єкту критичної інфраструктури. Також є пошкодження багатоквартирного будинку. Постраждалих немає.

Повідомлялося, що у ніч на 19 листопада РФ атакувала Харків безпілотниками. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терехов написав, що попередньо, одне з влучань у багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці вирує пожежа. Крім того, є попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста, пошкоджені самої будівлі та автомобілів. Ймовірно, поранено лікаря.

Крім того, вночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За інформацією Карабанова, влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них – діти 2011, 2007 та 2010 року народження.