Керівництво концерну АВЕК та нардеп Фельдман заявили, що їм погрожують розправою



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За фактом погроз народний депутат Олександр Фельдман вже звернувся із заявою до Національної поліції України

Погрози представники ринку ТЦ «Барабашово» отримали після низки судових рішень, - ЗМІ

У Харкові керівництво концерну АВЕК та народний депутат Олександр Фельдман заявили, що їм погрожують розправою. Намір розправитися з представниками ринку невідомі висловили після низки судових рішень щодо ТЦ «Барабашово».

Як повідомляє Depo.Харків із посиланням на адміністрацію торговельного центру, СМС-повідомлення з невідомого номера з погрозами фізичної розправи керівництво ПрАТ «Концерн АВЕК і Ко», а також почесний президент ПАТ «Концерн АВЕК і Ко», народний депутат України Олександр Фельдман отримали ввечері 20 січня.

«Усім вам і вашим родинам буде дуже боляче, попередження закінчилися, починаються реальні дії. Виловлять вас тільки по весні, якщо не підете з ринку», - сказано в СМС.

Представники ТЦ вважають такі повідомлення «істерикою опонентів». «Погрози ми отримуємо не перший раз. Зазвичай «загострення» відбувається після гучних поразок наших опонентів в судах», - прокоментували ситуацію у пресслужбі ПАТ «Концерн АВЕК і Ко».

У концерні наполягають, що правоохоронні органи повинні провести професійне та оперативне розслідування інциденту. «Такі дії не можуть залишатися безкарними. Поліції вже пора показати, що справи, пов'язані з так званими «ініціативними групами» і представниками радикальних організацій, що активно їм допомагають, не можуть більше спускатися на гальмах. Наприклад, недавня ситуація, коли Московському РВВС знадобилося рішення суду, щоб внести до ЄРДР відомості за фактом підпалу адміністрації «Барабашово», не може вважатися нормальною. Поліція повинна виконувати свої функції без додаткового стимулу», - зазначає пресслужба концерну.

Нагадаємо, що за фактом погроз народний депутат Олександр Фельдман вже звернувся із заявою до Національної поліцію України. 15 грудня 2019 року Фельдман звертався в поліцію із заявою про погрози на його адресу, які надходили йому на мобільний телефон.