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Наглядова рада «Укренерго» звільнила голову правління Кудрицького

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Наглядова рада «Укренерго» звільнила голову правління Кудрицького
фото: пресслужба НЕК Укренерго

Кудрицького було призначено головою правління у 2020 році, і його п'ятирічний контракт діє до 2025 року

Наглядова рада державної компаніі НЕК «Укренерго» припинила повноваження голови правління Володимира Кудрицького за згодою сторін. Відповідне рішення було прийнято на засіданні 2 вересня. Повноваження Кудрицького закінчуються 4 вересня.

Наглядова рада очікує від нового керівництва невідкладних кроків для вирішення проблеми будівництва захисних споруд на критичних обʼєктах оператора системи передач.

За інформацією ЗМІ, причиною відставки Кудрицького стала незадовільна робота з будівництва захисних споруд на обʼєктах державної компанії.

Нагадаємо, очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький спростував чутки про захмарні зарплати членів правління «Укренерго». У інтерв’ю hromadskе Кудрицький заявив, що його зарплата становить близько 420 тис. грн. на місяць після сплати податків.

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Теги: депутат Місяць Ярослав Железняк Forbes звільнення Укренерго президент Україна Володимир Зеленський зарплата відключення

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