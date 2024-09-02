Наглядова рада «Укренерго» звільнила голову правління Кудрицького

Кудрицького було призначено головою правління у 2020 році, і його п'ятирічний контракт діє до 2025 року

Наглядова рада державної компаніі НЕК «Укренерго» припинила повноваження голови правління Володимира Кудрицького за згодою сторін. Відповідне рішення було прийнято на засіданні 2 вересня. Повноваження Кудрицького закінчуються 4 вересня.

Наглядова рада очікує від нового керівництва невідкладних кроків для вирішення проблеми будівництва захисних споруд на критичних обʼєктах оператора системи передач.

За інформацією ЗМІ, причиною відставки Кудрицького стала незадовільна робота з будівництва захисних споруд на обʼєктах державної компанії.

Нагадаємо, очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький спростував чутки про захмарні зарплати членів правління «Укренерго». У інтерв’ю hromadskе Кудрицький заявив, що його зарплата становить близько 420 тис. грн. на місяць після сплати податків.