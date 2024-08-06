6 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони

Не можна шуміти, розважатися, сміятися

6 серпня відзначається Міжнародний день «Лікарі світу – за мир», Національний День пива з морозивом у США та День боротьби за заборону ядерної зброї. У церковному календарі – Преображення Господнє.

Міжнародний день «Лікарі світу – за мир»

Шостого серпня світова спільнота відзначає Міжнародний день «Лікарі світу – за мир». Цей день є символічним нагадуванням про трагічні події 6 серпня 1945 року, коли на японське місто Хіросіма була скинута атомна бомба.

Ініціатором цього дня стала організація «Лікарі світу за запобігання ядерній загрозі», яка була заснована у Франції у 1980 році. Вона виникла у результаті відокремлення від іншої відомої міжнародної організації «Лікарі без кордонів» та з того часу розширила свою діяльність на дванадцять країн, включаючи США, Швецію, Велику Британію, Японію та інші.

Метою організації є не лише надання медичної допомоги в зонах конфліктів, але й активна боротьба за мир та запобігання війнам. Лікарі, як ніхто інший, знають ціну людського життя та страждання, які приносить війна. Тому їхній голос у заклику до миру має особливу вагу.

У цей день «Лікарі світу» відзначають свою місію, продовжуючи надавати медичну допомогу тим, хто її потребує, та активно виступаючи за мир та роззброєння. Вони нагадують світові про важливість діалогу, взаєморозуміння та співпраці у вирішенні конфліктів.

Міжнародний день «Лікарі світу – за мир» – це не лише день пам'яті, але й день надії на майбутнє, в якому війни залишаться лише в підручниках історії. Це день, коли ми можемо висловити свою підтримку лікарям, які щодня рятують життя та борються за мир у всьому світі.

Національний день пива з коріння з морозивом у США

Сьогодні, 6 серпня, у США відзначають смачне та освіжаюче свято – Національний день пива з коріння з морозивом. Цей унікальний напій, який поєднує в собі солодкість ванільного морозива та пікантний смак пива з коріння, є улюбленим десертом багатьох американців.

Історія цього напою сягає кінця 19 століття, коли власник одного з колорадських барів випадково додав морозиво до пива з коріння. Результат виявився настільки смачним, що напій швидко здобув популярність по всій країні.

Сьогодні, у Національний день пива з коріння з морозивом, американці насолоджуються цим десертом у різних варіаціях – з додаванням шоколаду, карамелі, фруктів та інших інгредієнтів. Багато ресторанів та кафе пропонують спеціальні пропозиції та знижки на цей напій.

Якщо ви ще не куштували пиво з коріння з морозивом, сьогодні – чудовий день, щоб спробувати цей унікальний американський десерт!

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми)

Сьогодні, 6 серпня, світ відзначає Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї, також відомий як День Хіросіми. Ця дата обрана на згадку про трагічні події 6 серпня 1945 року, коли американський бомбардувальник скинув атомну бомбу на японське місто Хіросіма, спричинивши жахливі людські жертви та руйнування.

Цей день слугує нагадуванням про катастрофічні наслідки застосування ядерної зброї та необхідність її повної заборони. Він закликає міжнародну спільноту до діалогу, співпраці та спільних зусиль у досягненні світу без ядерної загрози.

У багатьох країнах світу сьогодні проводяться різноманітні заходи, присвячені цій даті: мітинги, демонстрації, виставки, конференції, освітні програми. Їх метою є підвищення обізнаності про небезпеку ядерної зброї та мобілізація громадської думки на підтримку її заборони.

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї – це день пам'яті, скорботи та надії на майбутнє, в якому людство відмовиться від зброї масового знищення та обере шлях миру та співпраці.

Яке сьогодні релігійне свято

6 серпня православні християни відзначають одне з дванадцяти головних свят церковного року – Преображення Господнє. Це свято присвячене євангельській події, описаній у всіх трьох синоптичних Євангеліях (Матвія, Марка та Луки), коли Ісус Христос на горі Фавор явив свою Божественну славу перед трьома своїми найближчими учнями – Петром, Яковом та Іоаном.

Під час цієї події, згідно з Євангеліями, Ісус преобразився: його обличчя засяяло як сонце, а одяг став білим як світло. Поруч з ним з'явилися пророки Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. Ця подія стала свідченням Божественної природи Ісуса Христа та підтвердженням його месіанської місії.

Преображення Господнє має глибокий духовний зміст, символізуючи перетворення людини під впливом Божої благодаті. Воно нагадує вірянам про можливість духовного зростання та оновлення, про важливість прагнення до світла та істини.

У цей день віряни відвідують храми, де відбуваються святкові богослужіння, під час яких освячуються плоди нового врожаю, зокрема яблука. Цей звичай пов'язаний з народною назвою свята – Яблучний Спас. Освячені яблука вважаються символом Божого благословення та даруються близьким та нужденним.

Преображення Господнє – це свято світла, радості та надії, яке нагадує нам про важливість духовних цінностей та віри в Бога.

Що не можна робити цього дня

Не варто грати весілля, вінчатися.

Не можна шуміти, розважатися, сміятися.

Заборонена тяжка фізична праця.

Народні прикмети

Дивилися, який сьогодні день: погода вказує, якою буде зима;

дощить – весна і осінь будуть такими ж;

ясна погода – до сухої та теплої осені;

сонячна погода – взимку будуть сильні морози.

Пам’ятні події 6 серпня

1181 – китайські і японські астрономи зафіксували спалах наднової зірки;

1497 – до Бристоля повертається експедиція Джона Кабота, що відкрила Канаду;

1588 – непереможна Армада кидає якір перед містом Кале;

1889 – у Лондоні відкривають готель «Савой», перший у світі готель з ванною в кожному номері;

1890 – вбивця Вільям Кеммлер стає першою людиною, страченою на електричному стільці;

1926 – 19-річна Гертруда Едерле стає першою жінкою, що перепливла Ла-Манш;

1932 – відкривається перший Венеційський кінофестиваль;

1945 – американський бомбардувальник «Енола Ґей» скидає ядерну бомбу на японське місто Хіросіма, спричинивши загибель 90-140 тисяч осіб;

1997 – літак авіакомпанії Boeing 747 південнокорейських авіаліній зазнає катастрофи над островом Гуам, у Тихому океані, гине 226 людей;

2016 рік – початок «стрілянини на півночі Криму» – в ніч проти 7 серпня на окупованій Росією території Криму збройна сутичка між російськими військовиками.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Юхим, Іван, Марія, Дарина, Христина, Спас, Лев.