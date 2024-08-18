19-річна військова з третьої штурмової загинула на Луганщині. Згадаймо Юлію Бояновську

Юлія приєдналася до лав Збройних сил у 19 років

Юлія Бояновська позивний Тиша дістала несумісні із життям поранення 12 серпня поблизу населеного пункту Греківка на Луганщині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юлію Бояновську.

У визвольних боях за Україну віддала своє життя й навіки стала до лав Небесного Воїнства військовослужбовиця третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Юлія Бояновська. Про це повідомила заступниця міського голови міста Бібрка на Львівщині.

Юлія Бояновська народилася 2 вересня 2004 року у селі Кнісело Бібрської громади на Львівщині.

Уродженка села Кнісело служила за контрактом у в/ч А4638 на посаді старшого стрільця-оператора фото: Оксана Довгаль, Facebook

«У визвольних боях за Україну жертовно віддала своє життя й навіки стала до лав Небесного Воїнства наймолодша наша Героїня – військовослужбовиця в/ч А4638, старший стрілець-оператор, солдат Бояновська Юлія Ігорівна», – йдеться у дописі.

Уродженка села Кнісело служила за контрактом у в/ч А4638 на посаді старшого стрільця-оператора першого штурмового відділення третього штурмового взводу першої штурмової роти першого штурмового батальйону.

Як повідомили в організації «Правий сектор. Стрий», членкинею одного з осередків якого була Юлія, дівчина приєдналася до лав Збройних сил у 19 років.

Юлія Бояновська прийняла свій останній бій біля населеного пункту Греківка Сватівського району Луганської області 12 серпня 2024 року фото: Оксана Довгаль, Facebook

Як повідомляється, солдат Юлія Бояновська прийняла свій останній бій біля населеного пункту Греківка Сватівського району Луганської області 12 серпня 2024 року.

«Подруга Тиша була з тих людей, що готові були в будь-який момент прийти на поміч, допомогти всім, чим зможе і надати будь-який ресурс, щоб допомогти своїй державі, побратимам і посестрам», – зазначили в організації.

Юлію поховали у рідному селі Кнісело 15 серпня 2024 року.

2 вересня Юлії мало виповнитися 20 років.

Юлія Бояновська фото з відкритих джерел

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