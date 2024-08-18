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19-річна військова з третьої штурмової загинула на Луганщині. Згадаймо Юлію Бояновську

Ірина Міллер
glavcom.ua
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19-річна військова з третьої штурмової загинула на Луганщині. Згадаймо Юлію Бояновську
Юлія приєдналася до лав Збройних сил у 19 років
колаж: glavcom.ua

Юлія Бояновська позивний Тиша дістала несумісні із життям поранення 12 серпня поблизу населеного пункту Греківка на Луганщині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юлію Бояновську. 

У визвольних боях за Україну віддала своє життя й навіки стала до лав Небесного Воїнства військовослужбовиця третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Юлія Бояновська. Про це повідомила заступниця міського голови міста Бібрка на Львівщині. 

Юлія Бояновська народилася 2 вересня 2004 року у селі Кнісело Бібрської громади на Львівщині.

Уродженка села Кнісело служила за контрактом у в/ч А4638 на посаді старшого стрільця-оператора
Уродженка села Кнісело служила за контрактом у в/ч А4638 на посаді старшого стрільця-оператора
фото: Оксана Довгаль, Facebook

«У визвольних боях за Україну жертовно віддала своє життя й навіки стала до лав Небесного Воїнства наймолодша наша Героїня – військовослужбовиця в/ч А4638, старший стрілець-оператор, солдат Бояновська Юлія Ігорівна», – йдеться у дописі.

Уродженка села Кнісело служила за контрактом у в/ч А4638 на посаді старшого стрільця-оператора першого штурмового відділення третього штурмового взводу першої штурмової роти першого штурмового батальйону.

Як повідомили в організації «Правий сектор. Стрий», членкинею одного з осередків якого була Юлія, дівчина приєдналася до лав Збройних сил у 19 років. 

Юлія Бояновська прийняла свій останній бій біля населеного пункту Греківка Сватівського району Луганської області 12 серпня 2024 року
Юлія Бояновська прийняла свій останній бій біля населеного пункту Греківка Сватівського району Луганської області 12 серпня 2024 року
фото: Оксана Довгаль, Facebook

Як повідомляється, солдат Юлія Бояновська прийняла свій останній бій біля населеного пункту Греківка Сватівського району Луганської області 12 серпня 2024 року.

«Подруга Тиша була з тих людей, що готові були в будь-який момент прийти на поміч, допомогти всім, чим зможе і надати будь-який ресурс, щоб допомогти своїй державі, побратимам і посестрам», – зазначили в організації.

Юлію поховали у рідному селі Кнісело 15 серпня 2024 року.

2 вересня Юлії мало виповнитися 20 років.

Юлія Бояновська
Юлія Бояновська
фото з відкритих джерел

У полеглої захисниці України залишилися мама, тато та 17-річний брат Олег.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці пам'ять хвилина мовчання Україна

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