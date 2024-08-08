Відключення світла повертаються. «Укренерго» внесло зміни у графіки 8 серпня

Споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде

З 17:00 до 22:00 будуть застосовані обмеження споживання для промисловості та бізнесу

Сьогодні, 8 серпня, з 17:00 до 22:00 будуть застосовані обмеження споживання для промисловості та бізнесу. Про це повідомляє «Укренерго».

Зокрема, буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності.

Споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде.

Причинами повернення графіків відключень стали:

дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;

високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30 градусів на півдні та сході країни.

Енергетики закликають раціонально споживати електроенергію з 16:00 до 23:00.

Як повідомлялося раніше, «Укренерго» 8 серпня не прогнозувало відключення електроенергії.

Зазначимо, що українці вже кілька днів живуть без відключень світла. Тим часом енергетики вважають, що наразі недоцільно робити прогнози щодо повернення до графіків.

Як повідомлялося, ситуація в українській енергосистемі буде покращуватися. Водночас потрібно зважати на загрозу нових ворожих обстрілів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.