Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відключення світла повертаються. «Укренерго» внесло зміни у графіки 8 серпня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Відключення світла повертаються. «Укренерго» внесло зміни у графіки 8 серпня
Споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде
фото: glavcom.ua

З 17:00 до 22:00 будуть застосовані обмеження споживання для промисловості та бізнесу

Сьогодні, 8 серпня, з 17:00 до 22:00 будуть застосовані обмеження споживання для промисловості та бізнесу. Про це повідомляє «Укренерго».

Зокрема, буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності.

Споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде.

Причинами повернення графіків відключень стали:

  • дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;
  • високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30 градусів на півдні та сході країни.

Енергетики закликають раціонально споживати електроенергію з 16:00 до 23:00.

Як повідомлялося раніше, «Укренерго» 8 серпня не прогнозувало відключення електроенергії.

Зазначимо, що українці вже кілька днів живуть без відключень світла. Тим часом енергетики вважають, що наразі недоцільно робити прогнози щодо повернення до графіків

Як повідомлялося, ситуація в українській енергосистемі буде покращуватися. Водночас потрібно зважати на загрозу нових ворожих обстрілів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Читайте також: Відключення світла. Як зменшити їх тривалість
Теги: енергетика бізнес електроенергія Укренерго відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Кудрицький
Від свідка до підозрюваного: чи має нервувати керівник «Укренерго»?
2 серпня, 15:43
Ненад Лалович допомагає російській боротьбі уникати санкцій Міжнародного олімпійського комітету
«Шкода, що нема росіян». Президент Міжнародної федерації боротьби зробив скандальну заяву
Вчора, 09:59
Зруйновано та пошкоджено три трансформаторні підстанції у Києві після російських ударів
Ракетний удар по Києву. ДТЕК зробив заяву
8 липня, 18:00
Підприємства, які держава визнала критично важливими, можуть забронювати працівників від мобілізації
Стало відомо, скільки підприємств і організацій Мінекономіки визнало критично важливими
18 липня, 11:49
Уряд запустить гарячу лінію з питань енергетики
Уряд запустить гарячу лінію з питань енергетики
18 липня, 22:47
Деякі енергетичні об'єкти повернуться в роботу після планових ремонтів вже у серпні
Відключення світла у серпні: до чого готуватися українцям
18 липня, 19:23
Poбepт Kійocaкі поділився фінансовими прогнозами і дав поради
Чac зapoбляти гpoші уві cні: відомий інвестор дав поради щодо долара і криптовалюти
24 липня, 06:00
Окупанти атакували теплові електростанції компанії понад 180 разів
ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу більшу частину генерації
23 липня, 18:42
«Укренерго» скасувало одну чергу відключень світла в десяти областях
«Укренерго» скасувало одну чергу відключень світла в десяти областях
23 липня, 11:39

Події в Україні

На Рівненщині пролунали вибухи поблизу кордону з Білоруссю: ОВА повідомила деталі
На Рівненщині пролунали вибухи поблизу кордону з Білоруссю: ОВА повідомила деталі
Відключення світла повертаються. «Укренерго» внесло зміни у графіки 8 серпня
Відключення світла повертаються. «Укренерго» внесло зміни у графіки 8 серпня
ЗСУ відновили втрачене положення біля школи у Нью-Йорку Донецької області
ЗСУ відновили втрачене положення біля школи у Нью-Йорку Донецької області
«Укрзалізниця» запустила перший дитячий вагон: які його особливості (фото)
«Укрзалізниця» запустила перший дитячий вагон: які його особливості (фото)
Філатов шокований поведінкою громадян під час тривоги
Філатов шокований поведінкою громадян під час тривоги
Росіяни вдарили по школі в Могриці Сумського району, серед загиблих дитина
Росіяни вдарили по школі в Могриці Сумського району, серед загиблих дитина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Білий дім прокоментував бої в Курській області
31K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
31K
Мережа несподівано відреагувала на операцію ЗСУ у Курській області: добірка мемів
24K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
20K
Бої у Курську: Росія накинулася на Британію
19K
Як закінчиться війна Росії проти України? Прогноз від американського історика

Новини

Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
Сьогодні, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
Сьогодні, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
Сьогодні, 05:05
Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці
Вчора, 20:47
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
Вчора, 17:26
Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua