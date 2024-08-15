Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч

У Варшаві відбувся матч за Суперкубок УЄФА, який розіграли між собою переможці іспанський «Реал» та італійська «Аталанта»

Російські війська вдарили ракетами по Полтавщині. «Реал» став переможцем Суперкубка УЄФА. Росіяни риють нові траншеї у Курській області. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 15 серпня, щоб ви були в курсі подій.

Росія атакувала Полтавщину ракетами

Під ранок 15 серпня російські війська вдарили ракетами по Полтавщині. Бизько 5:00 у Полтавській громаді було чутно звуки двох вибухів.

Близько 4 ранку Повітряні Сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. О 04:58 повідомили про рух ракет на Полтавську область.

Наразі у Полтавській області триває тривога через загрозу ударних БпЛА.

«Реал» став переможцем Суперкубка УЄФА

У Варшаві відбувся матч за Суперкубок УЄФА, який розіграли між собою переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи минулого сезону – іспанський «Реал» та італійська «Аталанта». Мадридський «Реал» переграв «Аталанту» та став переможцем Суперкубка УЄФА 2024 року.

«Реал» відкрив рахунок у матчі на 59-й хвилині: простріл з лівого флангу від Вінісіуса у порожні ворота замкнув півзахисник Федеріко Вальверде.

Другий м'яч забив дебютант мадридців Кілліан Мбаппе. У штрафному майданчику Джуд Беллінгем розібрався з захистом «Аталанти» та віддав на Мбаппе, який прицільно пробив у дальній кут воріт суперника.

«Реал» вшосте у своїй історії виграє Суперкубок УЄФА та стає одноосібно найуспішнішим клубом у цьому турнірі.

Росіяни риють нові траншеї у Курській області

Поблизу міста Льгов у Курській області Росії з’явилася велика траншея, яка може слугувати новим оборонним рубежем після прориву ЗСУ. Про це свідчать супутникові знімки, які є у розпорядженні CNN. Зазначається, що траншею вирили біля головної автомагістралі 38К-017 Курськ-Льгов-Рильськ та залізничної лінії.

Льгов розташований приблизно за 60 кілометрів від українського кордону дорогою і приблизно за 40 кілометрів від того місця, яке вважається найглибшим проникненням українських військ на територію Росії.

Водночас росіяни шукають людей, які би зводили укріплення. Журналісти CNN знайшли в інтернеті вакансії копачів для риття траншей у Курській області. Робітникам обіцяють платити від півтори до чотирьох тисяч доларів.

«Нам потрібні люди, щоб копати траншеї у Льгові. Техніка є, але немає водіїв. Оплата щотижня», – йдеться у одному з оголошень.

ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через мавпячу віспу

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила, що швидке поширення віспи мавп в африканських країнах є глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я. В африканських країнах ситуація вже набула глобальних масштабів. Спалах поширився з Конго в сусідні країни, включаючи Бурунді, Кенію, Руанду та Уганду.

Рішення ВООЗ має на меті спонукати країни-члени почати готуватися до поширення вірусу та поділитися вакцинами, методами лікування та іншими ключовими ресурсами з біднішими країнами.

Вже вдруге за три роки ВООЗ оголошує епідемію віспи, характеризуючи її як глобальну надзвичайну ситуацію. Цього разу загроза більш небезпечна. Від початку 2024 року лише в Демократичній Республіці Конго було зареєстровано понад 14 тис. випадків віспи та 524 смерті.

Мінреінтеграції пропонує росіянам евакуацію з Курської області

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, потребують гуманітарної допомоги або хочуть евакуюватися в Україну. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«У зв'язку з можливим погіршенням гуманітарної ситуації на прилеглих територіях Курської області РФ, Україна має бути готова до прийому російських біженців. Тому Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для мешканців Курської області, які потребують гуманітарної допомоги або ж хочуть евакуюватися в Україну», – йдеться в повідомленні.

Міністерка додала, що Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права та забезпечить мирним жителям Курської області необхідний захист і гуманітарну підтримку.