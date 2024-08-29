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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Ті, про кого треба пам'ятати кожного дня

glavcom.ua
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«Ми молимося про кожного полеглого захисника і захисницю»
фото: ПЦУ

«Шануймо їх, пам’ятаймо про них, і пам’ятаймо, за що вони поклали свої життя – за вільну, незалежну, демократичну Україну»

Сьогодні День вшанування пам'яті захисників України, однак пам’ятаємо ми про них, їхній подвиг та їхню жертву кожного дня.

29 серпня 2014 року під час виходу сил АТО з оточення під Іловайськом ворожі збройні сили впритул розстріляли з важкого озброєння українських військових. На жаль, цей злочин був не першим і не останнім, скоєним росіянами проти України та українських захисників. Минуло десять років – але досі триває війна, і стіна пам’яті під Михайлівським Золотоверхим продовжує поповнюватися новими іменами та обличчями. Обличчями тих, хто став на захист, обличчями тих, хто ціною власного життя зберіг наші. Обличчями тих, кого вбила росія.

Ми молимося про кожного полеглого захисника і захисницю. Ми не маємо права забувати про їхній подвиг, їхній героїзм – адже всі вони є для нас новітніми героями, незалежно від того, чи присвоєне їм це звання офіційно.

Шануймо їх, пам’ятаймо про них, і пам’ятаймо, за що вони поклали свої життя – за вільну, незалежну, демократичну Україну і за право українців жити у ній і самостійно визначати своє майбутнє. Маємо докласти зусиль, аби не змарнувати те, що вони такою дорогою ціною зберегли і захистили для всіх українців.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна пам'ять Україна

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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

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