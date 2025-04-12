Запоріжжя чи Сумщина: де Кремль готує головний наступ

У Покровську росіяни б'ються, як риба об лід, але не просуваються

Найімовірнішим напрямком для великого російського наступу і прориву є Сумська область. Про це пише The Telegraph. Я, звичайно, ніяк не на рівні крутих експертів з такого видання, але все-таки дозволю собі боязко уточнити – з якого дива такі висновки?

Зараз тут проти нас угруповання близько 60-65 тис. З них 10 тис. це охорона кордону, тобто прикордонники і «Ахмат чай». Вони не підуть у наступ. Залишилося +50 тис. Так, тут зібрана еліта, в основному високомобільні війська – десант і морпіхи, посилені мотострілками і танками ГВ «Північ», тобто Ленінградський військовий округ.

Так, еліта. Але сильно пошарпана. І з нашого боку дуже круті організми стоять. Плюс арта і дрони працюють вже за відпрацьованими квадратами. Пристрілялися. Плюс ударна фронтова авіація.

Додайте до цього проблеми, які ми їм створюємо поруч у Білгородській і Брянській області. Точно тут основне направлення буде? А приз який? Буферна зона у Сумській області? Так, це звичайно велике досягнення.

Зараз перекидають підкріплення на Запорізький напрямок – щодня. Особовий склад і техніку. Там пішли у наступ три тижні тому, просунулися у перші дні на два кілометри і з тих пір на місці.

У Покровську б'ються, як риба об лід, але не просуваються. А це Донецька область, її окупація мета Кремля з 2014 року і дуже гарний результат для пропаганди «досягнення цілей СВО». Ще на Донбасі Костянтинівський та Лиманський напрямок. Ключові для штурмів нашої головної агломерації на Донбасі «Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ-Слов'янськ».

Думаю, я днями детально розберу тему де буде з більшою часткою ймовірності головний удар великого наступу. І від чого залежить цей вибір, якщо він ще не зроблений. Або махнемо рукою і просто повіримо The Telegraph? Сумська, так Сумська. Їм з редакції видніше, напевно. Чи ні?