Будівництво військового цвинтаря під Києвом дісталося одеській компанії з кримінальним «шлейфом»

Тендер відбувся з одним учасником

Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 3 липня повідомила про намір укласти договір із ТОВ «Будівельна фірма «Паритетбудінвест» на другу чергу будівництва головного військового цвинтаря у межах Гатненської територіальної громади Київської області. Вартість робіт складає 1,21 млрд грн, що на 104,6 млн грн менше від очікуваною ціни замовника, повідомляє «Главком» із посиланням на систему ProZorro.

Цей тендер відбувся з одним учасником. Замовник виявив певні невідповідності у тендерній документації ТОВ «Будівельна фірма «Паритетбудінвест» і дав добу на усунення помилок. Після цього оголосив компанію переможцем.

Друга черга будівництва Національного військового меморіального кладовища складатиметься з шести пускових комплексів, які потрібно ввести в експлуатацію до 28 грудня 2026 року. Зокрема, потенційний переможець повинен виготовити і встановити дві стели перед в’їздом до військового цвинтаря; звести 100-метровий флагшток; прокласти мережі водопостачання та каналізації; підвести електропостачання; збудувати крематорій, колумбарні стіни; встановити монументи, №4, №5, №6, №7, №15; влаштувати пішохідні доріжки, центральні, бічні проїзди і пішохідні доріжки між секторами зони поховань; інші роботи.

Кінцевий термін виконання запланованих робіт – 31 грудня 2026 рік.

Як свідчать відомості судового реєстру, новий переможець ТОВ «Будівельна фірма «Паритетбудінвест» згадується у кримінальних провадженнях, пов’язаних із розтратою великих бюджетних сум на ремонтах доріг. В одній із таких слідство зарахувало «Паритетбудінвест» до когорти підприємств, «які фактично не можуть виконувати взяті на себе зобов'язання за укладеними договорами щодо поставки будівельних матеріалів, товарів та надання послуг».

В іншому розслідуванні суд арештував кошти «Паритетбудінвесту», які лежали у банку «Глобус». Ідеться про справу з привласнення державних коштів шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та завищення цін на закупівлю матеріалів під час експлуатаційного утримання автомобільних доріг в Кіровоградській та Донецькій областях. На горі дорожньої «піраміди», за версією правоохоронців, ТОВ «ДС Пром Груп», яке купувало певні товари, у тому числі й у фірми «Паритетбудінвест». І знову ж таки, слідство віднесло «Паритетбудінвест» до компаній із «ознаками фіктивності і транзитності… у сторони обвинувачення є обґрунтовані підозри, що вони використовуються для виведення коштів з подальшим їх обготівкуваванням та розподілу між учасниками злочинної схеми». Що прикметно: у червні 2023 року адвокат «Паритетбудінвесту» намагався скасувати арешт коштів, але марно.

За даними аналітичної системи YouControl, «Паритетбудінвест» засновано у березні 2019 року, наразі її зареєстровано у Чорноморську на Одещині.. Власниками є Артем Соболєв із Вінниччини та Аркадій Іллящук з Одеси. Іллящук раніше був помічником депутата Одеської міськради Валентина Гапуніча, який у минулому представляв партію «Довіряй ділам» Геннадія Труханова, а у 2010 році був обраний від Партії регіонів.

Як повідомляв «Главком», у середині червня аналогічний тендер на другу чергу будівництва цвинтаря під Києвом замовник відмінив після низки скарг одного з учасників до Антимонопольного комітету. Тоді переможцем також стало ТОВ «Будівельна фірма «Паритетбудінвест».

Нагадаємо, що влітку 2024 року новостворений консорціум «Білдінг Юа» (альянс трьох фірм: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область) без конкуренції виграв тендер з будівництва I черги військового кладовища за 1,75 млрд грн. Після цього з’ясувалося, що до консорціуму тягнуться зв’язки з підсанкційним бізнесменом, громадянином Кіпру Вадимом Єрмолаєвим, а також куратором проєкту «Велике будівництво» Юрієм Голиком і ексголовою Броварської РДА Георгієм Біркадзе.

До речі, саме Біркадзе у квітні 2024 року їздив з директором держустанови «Національне військове меморіальне кладовище» Ярославом Пронюткіним та головним архітектором Меморіалу Сергієм Дербіним (раніше Дербін працював над проектами в Дніпрі, якими опікувався Голик) у США на військовий цвинтар в Арлінгтоні.

Станом на початок травня 2025 року, замовник перерахував «Білдінг Юа» 407 млн грн авансових платежів.

Крім цього, у середині травня 2025 року держустанова «Національне військове меморіальне кладовище» за 49 млн грн замовила три тисячі штук надгробків та хрестів із дуба. Переможцем стала київська компанія, яка спеціалізується на оптовій торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів.