Україна та партнери створять європейську антибалістичну систему – Зеленський

До антибалістичної коаліції також долучилася Польща

Україна разом із партнерами планує створити європейську антибалістичну систему в межах антибалістичної коаліції. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа разом із лідерами «Карпатської вісімки», повідомляє «Главком».

За словами глави держави, Україна має унікальні технології, які розвиває під час війни, та готова ділитися ними з партнерами. «Просто зараз ми готові поділитися з ними і з Дональдом, із польськими партнерами. Цими технологіями, які ми розбудовуємо», – сказав Зеленський.

Президент додав, що одним із напрямів спільної роботи стане антибалістична система. «Наприклад, у антибалістичній коаліції ми створимо європейську антибалістичну систему. Я впевнений у цьому на 100%. Ми будемо обговорювати деталі із Дональдом і ми вас там також вітатимемо. Ми будемо партнерами», – заявив він.

«антибалістичної коаліції», До оголошеної в Парижі, увійшли Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Норвегія, Іспанія, Швеція, Велика Британія та Нідерланди. Згодом до ініціативи долучилася Польща. Метою коаліції є створення спільної європейської системи протиракетної оборони для захисту від балістичних ракет.

Зеленський наголосив, що спільні проєкти, зокрема у сферах безпеки та енергетики, дадуть Україні та Польщі можливість посилювати співпрацю.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зі свого боку підтвердив участь Польщі в антибалістичній ініціативі. За його словами, раніше щодо цього виникло «певне непорозуміння», однак тепер стало зрозуміло, що Польща також належить до ініціативи. Туск зазначив, що створення більш дієвих антибалістичних систем важливе для України, Польщі та Європи.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував переговори з президентом України Володимиром Зеленським віч-на-віч на полях саміту «Карпатської вісімки». Однією з тем зустрічі він називав участь Польщі в антибалістичній коаліції. Туск також зазначав, що сторони планують обговорити двосторонні відносини та ширшу регіональну співпрацю.

Нагадаємо, у вересні Україна вперше продемонструвала нову зброю проти балістичних ракет. Йдеться про пускову установку для зенітних ракет «Корал», призначених, зокрема, для перехоплення балістичних цілей. Нову конфігурацію української розробки показали під час міжнародної оборонної виставки MSPO у Польщі. Ракету планують використовувати у складі системи протиповітряної оборони.