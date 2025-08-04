На Львівщині прикордонники вилучили контрабанду на понад 30 млн грн

Вантаж призначався для подальшої реалізації на території Львівської області

У пункті пропуску «Угринів» на кордоні з Польщею прикордонники викрили спробу незаконного переміщення великої партії товарів на на суму понад 30 млн грн

Під час огляду автомобіля Renault, яким керував 61-річний мешканець Львівщини, охоронці кордону виявили незадекларований вантаж, захований серед харчів. Про це пише «Главком» із посиланням на ДПСУ.

Серед вилученого – 363 смартфони Apple, 38 смартфонів Samsung Galaxy, 19 500 одиниць рідин для електронних сигарет, 3 359 флаконів парфумів різних брендів, 1 236 кг харчових продуктів тощо.

Згідно з попередньою оцінкою, загальна вартість виявленої партії товару становить понад 30 млн грн. Встановлено, що вантаж призначався для подальшої реалізації на території Львівщини.

За фактом вчиненого правопорушення розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-3 (Контрабанда товарів) та ч. 1 ст. 201-4 (Контрабанда підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, кияни намагалися ввезти в Україну елітні годинники та прикраси на суму понад 12 млн грн, ховаючи їх в автобусі.

«Главком» писав, як митники запобігли першому випадку контрабанди IPhone 16 серії. Два смартфони без декларування намагалася пронести через кордон українка. Подія сталася у пункті пропуску «Порубне – Сірет», що на кордоні з Румунією. Громадянка України, яка прямувала через піший перехід, не задекларувала в митному органі два IPhone 16 pro max орієнтовною вартістю у понад 160 тис. грн.

До слова, прикордонники у пункті пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні знайшли в автомобілі старовинну ікону. Експертиза встановила, що «Казанська ікона Богородиці» є оригінальним твором живопису останньої чверті XIX століття і становить історичну та культурну цінність.