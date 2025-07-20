Пішов на штурм і заблукав: на Курщині прикордоннники захопили в полон окупанта-морпіха

Морпіх заблукав та сам вийшов на позицію українських прикордонників

Росіянин добровільно підписав контракт на рік, бо хотів заробити 3 мільйони рублів

На Курському напрямку прикордонники взяли в полон російського морпіха, який прийшов штурмувати українські позиції. Про повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України.

«Заблукавши, сам вийшов на позицію українських прикордонників», – розповіли у ДПСУ.

Полонений виявився військовослужбовцем 40-ї окремої бригади морської піхоти. Менш як місяць тому він добровільно підписав контракт на рік. За це окупанту обіцяли три мільйона рублів, однак він їх не отримав.

«Його одразу направили на штурм українських позицій, який для нього закінчився більш-менш позитивно, чого не скажеш про решту загарбників, які брали участь у штурмі», – ідеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у Часовому Яру воїни 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила взяли в полон десантників 98-ї дивізії РФ, які вважалися елітою російської армії.

Раніше на Харківщині бійці Третьої окремої штурмової бригади атакували та зачистили позиції російських загарбників повністю за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів. Для цього не залучали піхоту, ба більше, вдалося навіть взяти полонених.

Як повідомлялося, бійці легіону «Свобода Росії» захопили в полон чергового іноземного найманця, Кехінде «Ф’юче» Олувагбемілеке, громадянина Нігерії. Він воював у складі 503-го гвардійського мотострілецького полку РФ.