Прикордонники попереджають про ремонт пункту пропуску на кордоні з Польщею

Пасажиропотік через єдиний на Волині міжнародний пункт пропуску, де здійснюється оформлення легкового автомобільного транспорту, зріс уже на 25-35 %

Строки поточного ремонту пункту пропуску «Устилуг – Зосін» на кордоні з Польщею з української сторони продовжили до кінця грудня. Увесь цей час діятиме часткове обмеження проїзду транспортних засобів окремими смугами руху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу.

Волинська митниця у межах своїх повноважень фіксує суттєвий ріст трафіку легкових та нерегулярних автобусних перевезень через цей пункт пропуску. Наразі він пов’язаний із піком сезону літнього оздоровлення та тривалою забороною руху легкових транспортних засобів через найближчий «Ягодин».

«Рекомендуємо усім, хто має потребу у перетині українсько-польської ділянки кордону, завчасно будувати логістику подорожі. Обирайте найменш завантажені пункти пропуску, навіть якщо вони розташовані на більшій відстані від вашого дому, оминаючи черги на виїзд з України перед Устилугом», – наголошують митники.

Зорієнтуватися в ситуації допоможе спеціальна карта Держмитслужби:

Держприкордонслужба додала, що з початком літнього туристичного сезону пасажиропотік через єдиний на Волині міжнародний пункт пропуску, де здійснюється оформлення легкового автомобільного транспорту – «Устилуг», зріс уже на 25-35 %.

Нагадаємо, до 2030 року Україна планує оновити на кордоні 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових. Крім того, планується удосконалення системи «єЧерга». Зараз вона вже працює на 28 пунктах пропуску.