Мільярдні втрати. Гетманцев розповів про наслідки тіньової торгівлі технікою

За словами нардепа, Україна щороку втрачає 10 млрд грн на ввезеній нелегально продукції Apple

Втрати державного бюджету від тіньового ринку електроніки щороку становлять близько 20 млрд грн. Половина з них через нелегальне ввезення продукції Apple. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

«20 млрд грн – втрати держави від тіньової, контрабандної електроніки. З них 10 млрд грн – на ввезеній нелегально продукції Apple. Для порівняння – вся програма підтримки бізнесу становить трохи понад 40 млрд грн. Тобто половину цього обсягу ми втрачаємо через контрабанду», – пояснив він.

За словами нардепа, контрабанда є тяжким кримінальним злочином, а схеми її реалізації часто мають ознаки організованої злочинної діяльності за участю представників митниці та правоохоронних органів.

Нагадаємо, у травні дефіцит рахунку поточних операцій (РПО), тобто експорт та імпорт товарів та послуг в Україні сягнув найбільшого значення з початку війни.

Раніше стало відомо, що минулого року держава втратила 22 млрд грн через існування нелегального тютюнового ринку. За словами Гетманцева, нелегальне вирощування тютюну, нелегальне виробництво цигарок, контрабанда тютюнових виробів, безакцизна торгівля – це лише кілька схем, які живлять тіньову сферу.

Як повідомлялося, через війну Україна втратила близько 40% працездатного населення – такі оцінки надали Національний банк та Міністерство економіки. Наразі близько 1,7 млн українців, які працювали до початку повномасштабного вторгнення, перебувають за кордоном. Це понад 10% довоєнного економічно активного населення.

До слова, неприйнятно високі виплати солдатам у Росії та наслідки нестачі внутрішньої робочої сили ще більше дестабілізують російську економіку, незалежно від заяв Кремля про економічну стабільність. Такий висновок зробили аналітики американського Інституту вивчення війни.