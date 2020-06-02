Кіберполіція викрила киянина у хакерській діяльності



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Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання молодика Фото: Нацполіція

Молодик отримував доступ до облікових записів користувачів мережі

Співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора викрили киянина у несанкціонованому доступі до облікових записів користувачі мережі інтернет.

Кіберполіція встановила, що до такої діяльності причетний киянин, 1999 року народження. Фігурант самостійно створив шкідливе програмне забезпечення. За допомогою вказаної вірусної програми він отримував доступ до облікових записів електронних поштових сервісів, аккаунтів соціальних мереж, ігрових порталів та інших вебресурсів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Крім цього, чоловік розповсюджував дане шкідливе програмне забезпечення на тематичному вебфорумі.

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання фігуранта. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, мобільний телефон та банківську картку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.