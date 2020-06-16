Кіберполіція викрила шахрайську схему фінансових опціонів



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Шахраї закликали громадян купувати акції світових фінансових компаній

Шахраї створили власний вебсайт і розмістили call-центр у Києві

Під виглядом інвестування в акції світових фінансових компаній шахраї закликали громадян вкладати гроші. Щомісячний прибуток від злочинної діяльності становив понад мільйон гривень.

«Для своїх махінацій організатори створили власний вебсайт і розмістили call-центр у Києві», – повідомляє пресслужба Кіберполіції.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі кіберполіція викрила шахраїв, які ошукали близько 200 громадян. Фігуранти створили фейковий вебсайт, на якому продавали неіснуючі побутові товари відомих брендів. За попередніми даними, збитки завдані потерпілим сягають два мільйони гривень.

Кіберполіція у квітні викрила онлайн-шахрайства під час купівлі засобів індивідуального захисту. У Києві кіберполіція спільно із Дніпровським управлінням поліції столиці, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, встановили особу, яка за допомогою сайту оголошень здійснювала продаж медичних масок сумнівної якості, без сертифікатів відповідності та документів про їхнє місце виготовлення. Вилучено майже 8 тисяч масок.