Кіберполіція зупинила роботу п’яти онлайн-кінотеатрів



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Прибуток фігуранти отримували від розміщеної на веб ресурсах реклами

Фігурантам справи загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років

Правоохоронці припинили незаконну діяльність п’яти мережевих кінотеатрів.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

«Співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими НПУ, під процесуальним керівництвом прокуратури, викрили осіб у створенні та адмініструванні онлайн-кінотеатрів», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Києві кіберполіція викрила мешканця столиці, 1982 року народження, у створенні 4 онлайн-кінотеатрів та порушенні авторських та суміжних прав правовласників аудіовізуальних творів. Діяльність чоловіка була орієнтована на користувачів з України, Росії, Білорусії та Молдови.

Окрім цього, у Черкаській області кіберполіція припинила незаконну діяльність місцевого мешканця, 1988 року народження, який створив та адміністрував 1 онлайн-кінотеатр.

«Фігурант надавав доступ користувачам до бібліотеки художніх, анімаційних фільмів та серіалів без відповідних дозвільних документів правовласників», – зазначається у повідомленні.

Уточнюється, що прибуток фігуранти отримували від розміщеної на веб ресурсах реклами. Оплата за рекламу надходила на е-гаманці забороненої на території України платіжної системи.

Правоохоронці провели обшуки у столиці та на Черкащині, за результатами яких було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, банківські картки та інші речові докази.

За цими фактами розслідуються кримінальні провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) ККУ. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Нагадаємо, 2 червня співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора викрили киянина у несанкціонованому доступі до облікових записів користувачі мережі інтернет.

Як повідомлялося, 22 січня 2019 року, працівники кіберполіції викрили студента одного із технічних університетів Києва у незаконному втручанні в роботу комп’ютерних мереж, тобто у так званій MITM-атаці (Man In The Middle).