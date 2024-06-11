У Франкфурті афганець здійснив напав на українку: її госпіталізували

Нападником виявився Мохаммад Заман А., який ніколи не потрапляв до уваги правоохоронців

Зловмисника заарештовано, прокуратура розслідує замах на вбивство

19-річний афганець завдав новожих поранень 41-річній українці у Франкфурті, Німеччина. Про це повідомляє Bild.

Інцидент стався у понеділок, 10 червня. Нападник не був знайомий з жертвою – він просто побачив її у парку, коли вона сиділа на лавочці на берегу Майна. Підійшов до жінки ззаду, схопив за плече та завдав кілька ударів ножем у голову та шию, розповіли у поліції.

Українка змогла відбігти на кілька метрів, але спіткнулася і впала – доки вона лежала на землі, зловмисник ще раз вдарив її ножем.

Коли на крики почали збігатись люди, афганець втік. Свідки надали жінці першу допомогу та зателефонували в службу 911. Медики надали допомогу постраждалій. Про її стан не повідомляється.

Поліція за гарячими слідами затримала нападника – він ховався у кущах неподалік, ніж був при ньому. Повідомляється, що зловмисником виявився Мохаммад Заман А., який ніколи не потрапляв до уваги правоохоронців. Він арештований, прокуратура розслідує замах на вбивство.

Нагадаємо, у німецькому місті Дебельн у федеральній землі Саксонія досі не знайшли 9-річну українку Валерію, яка зникла дорогою до школи. Її шукають уже тиждень.

Раніше повідомлялося, що у Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельні ножові поранення двом українцям. Незабаром підозрюваного затримали, за даними поліції, це росіянин.

До слова, у лютому, 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами. 18-річний український баскетболіст Артем Казаченко, який постраждав унаслідок збройного нападу в Дюссельдорфі, помер у лікарні 20 лютого.

У травні у Німеччині знову здійснено напад на українського підлітка.