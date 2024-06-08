Глава Хмельницької ОВА назвав відсоток «волонтерів», які втекли з України за системою «Шлях»

«Хтось підробив підпис командира, щоб випустити «волонтера» за кордон». Голова ОДА про збої у системі «Шлях»

До Хмельницької обласної військової адміністрації за дозволами для виїзду за кордон звертаються сотні волонтерів та представників шоу-бізнесу, які підтримують ЗСУ. Кількість неповернень осіб, які виїхали по «Шляху», дуже низька – до 5% від тих, хто перетнув кордон. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Тюрін.

Як зазначив голова Хмельницької ОВА, представники шоу-бізнесу та інші відомі люди звертаються до обласної військової адміністрації, як волонтери, за дозволами, щоб виїхати за кордон з гуманітарною та благодійною ціллю.

За словами Тюріна, йдеться про сотні волонтерів, котрі підтримують ЗСУ, а також забезпечують необхідними речами та обладнанням соціальні та медичні заклади краю.

«Варто пояснити: ОДА не одноосібно ухвалює рішення про виїзд волонтерів через систему «Шлях», – зауважив Тюрін, – пакети документів від громадських організацій щодо виїзду громадян за кордон розглядає спеціальна комісія, в яку входять представники силових органів».

За словами очільника Хмельницької ОВА, комісія вивчає документи осіб, які мають намір отримати дозвіл на виїзд за кордон, потім шляхом голосування приймається рішення. «Усе документується, складаються протоколи. Наскільки мені відомо, кількість неповернень осіб, які виїхали по «Шляху», дуже низька – до 5% від тих, хто перетнув кордон», – вказав Тюрін.

На жаль, визнає голова Хмельницької ОВА, обласна військова адміністрація не наділена повноваженнями щодо контролю за громадянами, котрі виїхали за кордон через систему «Шлях» і не повернулися. «Щоправда, був прецедент, коли невідомі особи підробили підпис командира однієї з військових частин, щоб випустити «волонтера» за кордон. Як тільки стало відомо про це, комісія при ОДА відмовила у задоволенні звернення про виїзд волонтерів від громадської організації, у пакеті якої йшов підроблений документ, та направила документи до правоохоронних органів», – повідомив Тюрін.

Аналогічні репутаційні «хрести», попереджає голова Хмельницької облдержадміністрації, понесуть інші громадські організації, якщо подаватимуть сфальшовані документи на «Шлях».

Нагадаємо, Львівська обласна військова адміністрація надала список громадських організацій і благодійних фондів, чиї водії порушили строки перебування за кордоном. Мова йде про майже 1800 чоловіків призивного віку, які скористались системою «Шлях».Оприлюднені Львівською військовою адміністрацією дані, ймовірно, неповні, оскільки ґрунтуються виключно на підставі листів Державної прикордонної служби (ДПСУ), яка періодично інформує адміністрацію про порушення внесеними до системи «Шлях» волонтерами термінів перебування за кордоном.

Також стало відомо, що цього літа прикордонники посилять охорону кордону в популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської області. Про це повідомляє пресофіцер Чернівецького прикордонного загону Костянтина Лісніка в коментарі для «Медіа агентство АСС».

До слова, у Чернівецькій області чоловіків, затриманих на кордоні за спроби незаконного перетину, негайно доставляють до ТЦК. Співробітники прикордонної служби мають право викликати поліцію, яка проведе адміністративне затримання і доставить військовозобовʼязаного до центру комплектування. Про це заявив у коментарі «Суспільному» помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв.