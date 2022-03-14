Пересуватися стане легше: МВС зменшить кількість блокпостів на дорогах
На виїзд із міст перевірка документів буде частковою
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський пообіцяв оптимізувати кількість блокпостів на дорогах та впорядкувати їхню роботу. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.
«Багато отримав нарікань від волонтерів та активістів, посадовців виконавчої влади та місцевого самоврядування на те, що на дорогах забагато блокпостів і це перешкоджає руху транспорту. Як для евакуації мирних жителів в центр і на захід країни, так і для доставки гуманітарних вантажів до столиці, на схід і південь – в місця, де тривають активні бойові дії», - сказав він.
Наразі Національна поліція України та Збройні сили України спільно з територіальною обороною за підтримки профільних міністерств проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах.
Міністр вважає цілком обґрунтованими перевірки документів і автотранспорту на в’їздах у міста. При цьому на виїзд перевірка буде лише вибірковою.
«Тож найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів. А всі, які до цього переліку не увійдуть, будуть прибрані. У такий спосіб буде покращено пересування транспортних потоків всередині країни. Це зекономить час, пальне, а головне – сили й нерви людей. Як цивільних, так і військових. У разі проблем із проїздом через блокпости прошу повідомляти за номером телефону 102», - зазначив Монастирський.
Як повідомлялося, у Києві бійці полку поліції «Миротворець» розстріляли автомобіль «Тойота», який не зупинився на блокпості. Загинув ексзаступник голови Головного управління СБУ в Києві Дмитро Дем'яненко.