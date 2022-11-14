Колаборанти забороняють українську мову навіть у лікарнях – мер Нової Каховки

В тимчасово окупованій Новій Каховці колаборанти забороняли спілкуватись українською мовою

Працівниця лікарні у Новій Каховці не приховувала свою симпатію до окупантів. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив міський голова окупованого міста Володимир Коваленко.

«Була заява заступника міністра охорони здоров’я, що лікарі мають продовжувати лікувати і жодних претензій до них немає. До кого ж вони є? Наприклад, є старша медсестра, яка видала розпорядження, щоб жодного українського слова в лікарні вона не чула. Були такі, що проявляли явну симпатію до росіян на нарадах. Їх буквально п’ять-шість, але ми знаємо їх поіменно», – сказав Коваленко.

Також мер окупованого міста закликає не поспішати зі звинуваченнями щодо місцевих жителів.

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«Звичайно, поламати людську долю дуже просто. Я сам там чотири місяці перебував в окупації, де кожну хвилину не знаєш, що з тобою буде. Тому просто так кидати звинувачення тим, хто там залишився, і кричати, що вони – «сепаратюги», ніхто не має права. Треба ретельно вивчати фактаж», – додав Коваленко.

Раніше Данілов закликав українців не поспішати з поверненням на деокуповану Херсонщину.

Також Данілов повідомляв, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.