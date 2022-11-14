Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Колаборанти забороняють українську мову навіть у лікарнях – мер Нової Каховки

Юрій Лящук
glavcom.ua
Колаборанти забороняють українську мову навіть у лікарнях – мер Нової Каховки
Мер Нової Каховки чотири місяці перебував в окупації
фото з відкритих джерел

В тимчасово окупованій Новій Каховці колаборанти забороняли спілкуватись українською мовою

Працівниця лікарні у Новій Каховці не приховувала свою симпатію до окупантів. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив міський голова окупованого міста Володимир Коваленко.

«Була заява заступника міністра охорони здоров’я, що лікарі мають продовжувати лікувати і жодних претензій до них немає. До кого ж вони є? Наприклад, є старша медсестра, яка видала розпорядження, щоб жодного українського слова в лікарні вона не чула. Були такі, що проявляли явну симпатію до росіян на нарадах. Їх буквально п’ять-шість, але ми знаємо їх поіменно», – сказав Коваленко.

Також мер окупованого міста закликає не поспішати зі звинуваченнями щодо місцевих жителів.

«Звичайно, поламати людську долю дуже просто. Я сам там чотири місяці перебував в окупації, де кожну хвилину не знаєш, що з тобою буде. Тому просто так кидати звинувачення тим, хто там залишився, і кричати, що вони – «сепаратюги», ніхто не має права. Треба ретельно вивчати фактаж», – додав Коваленко.

Раніше Данілов закликав українців не поспішати з поверненням на деокуповану Херсонщину.

Також Данілов повідомляв, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.

Читайте також: Херсон наш. Що далі?
Теги: деокупація Херсонщина мова

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни потужно б'ють ворога
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
Сьогодні, 07:02
Психологічні фактори спонукали Путіна розв’язати війну
Аналітики ISW назвали серйозну помилку Путіна після поразки в Херсоні
Сьогодні, 06:29
У вихідні великі колони окупантів прибули дорогою Мангуш-Урзуф
РФ перекидає війська з Херсонщини до Маріуполя (карта)
Сьогодні, 06:49

Події в Україні

Колаборанти забороняють українську мову навіть у лікарнях – мер Нової Каховки
Колаборанти забороняють українську мову навіть у лікарнях – мер Нової Каховки
РФ перекидає війська з Херсонщини до Маріуполя (карта)
РФ перекидає війська з Херсонщини до Маріуполя (карта)
Данілов закликає українців не поспішати з поверненням на деокуповану Херсонщину
Данілов закликає українців не поспішати з поверненням на деокуповану Херсонщину
Путін визначив нову ціль для військових РФ після поразки на Херсонщині – ISW
Путін визначив нову ціль для військових РФ після поразки на Херсонщині – ISW
Втрати ворога: ЗСУ уразили райони зосередження ворога на лівому березі Дніпра
Втрати ворога: ЗСУ уразили райони зосередження ворога на лівому березі Дніпра
Катівні у Снігурівці. Голова облради розповів, як рашисти допитували місцевих
Катівні у Снігурівці. Голова облради розповів, як рашисти допитували місцевих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
232K
Дай, Боже, здоров'я Путіну!
198K
Саміт G20: Індонезія виступила з несподіваною заявою щодо РФ
89K
Скабєєва пояснила, чому Росія ганебно програє у війні з Україною
54K
Чому Путін ігнорує саміт G20: Шольц висловив свою версію
38K
Сунак готує на саміт G20 гучну заяву про злочини режиму Путіна
33K
Соратниця Тихановської назвала двох осіб, які влаштували війну в Україні

Новини

ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
Сьогодні, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
11 листопада, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
10 листопада, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
10 листопада, 07:01

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту