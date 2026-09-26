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Буданов назвав роль США у переговорному процесі

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Буданов назвав роль США у переговорному процесі
Кирило Буданов заявив про незамінну роль США у переговорному процесі щодо завершення війни
фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Сполучені Штати фактично не мають рівноцінної заміни у ролі посередника, вважає глава Офісу президента

Без участі США переговорний процес щодо завершення війни, на думку керівника Офісу президента Кирила Буданова, не матиме рівнозначної альтернативи. Вашингтон має унікальне поєднання економічної, військової та політичної сили, що забезпечує йому особливий вплив на Росію. Про це Буданов заявив в інтерв’ю News Force. 

Він наголосив, що Сполучені Штати фактично не мають рівноцінної заміни у ролі посередника.

«США неможливо замінити як посередника в цьому процесі – ніким у світі. Ми справді вдячні Сполученим Штатам Америки за те, що свого часу вони долучилися до цього процесу», – зазначив керівник Офісу президента.

Водночас Буданов пояснив, що робить Вашингтон особливим учасником переговорів. Йдеться насамперед про масштаб американської державної могутності.

«Сполучені Штати Америки – це економічна сила номер один у світі, військова сила номер один у світі. І якщо подивитися на всі аспекти державної могутності – вони номер один у всьому світі», – підкреслив він.

На думку Буданова, саме цей фактор визначає ставлення Москви до Вашингтона та його вплив на переговори.

«А єдине, що Росія поважає в цьому світі, – це сила. Ось чому роль США незамінна», – резюмував керівник Офісу президента.

Відзначимо, що напередодні Кирило Буданов розповів, що може змусити Кремль закінчити війну в Україні.

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Теги: росія США війна Кирило Буданов переговори

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