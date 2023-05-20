Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Замість хреста – Гіві і Моторола: у Мелітополі рашисти спаплюжили церкву

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Замість хреста – Гіві і Моторола: у Мелітополі рашисти спаплюжили церкву
Будівля церкви «Благодать» після захоплення окупантами
фото з відкритих джерел

Окупанти відібрали будівлі в 11 церков Мелітополя

В окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники ліквідували 11 церков. До них належать храми православної церкви України та протестантські. Про це повідомляє «РІА-Мелітополь».

Окупанти відібрали у церков будівлі, а паству вигнали.

Ба більше, деякі церкви окупанти показово перетворили на культ рашизму. Так, до 9 травня окупанти понівечили будівлю «Благодаті», зрізавши хрести. На стінах будівлі з'явилися зображення нових «героїв» Росії: Мотороли, Владлена Татарського, Гіві.

Подробиці захоплення церкви розповів пресвітер церкви Михайло Брицин.

Як повідомлялося, російські загарбники продовжують переслідувати релігійні громади в окупованому Бердянську. Вони захопили будівлю католицького костелу.

Теги: Мелітополь окупанти церква війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

УПЦ МП відхрестилась від заяв священників Бердянської єпархії, які просились у підпорядкування РПЦ
Анексія Бердянської єпархії. Московська церква в Україні нарешті розродилася заявою
17 травня, 19:24
Із Буковини походить Митрополит Онуфрій, він народився у селі Коритне в Чернівецькій області
Рідна область митрополита Онуфрія заборонила діяльність Московської церкви
16 травня, 14:28
Священнику загрожує до восьми років тюрми
Просив патріарха Кирила про допомогу: на Харківщині викрито священника Московської церкви
18 травня, 14:41

Події в Україні

Окупанти вивчають шляхи втечі з Криму – ОК «Південь»
Окупанти вивчають шляхи втечі з Криму – ОК «Південь»
Замість хреста – Гіві і Моторола: у Мелітополі рашисти спаплюжили церкву
Замість хреста – Гіві і Моторола: у Мелітополі рашисти спаплюжили церкву
Росія перекинула до Бахмута додаткові сили – британська розвідка
Росія перекинула до Бахмута додаткові сили – британська розвідка
Уночі рашисти вдарили з авіації по Херсонщині: фото наслідків
Уночі рашисти вдарили з авіації по Херсонщині: фото наслідків
Окупанти накрили вогнем три райони Харківщини, є жертви
Окупанти накрили вогнем три райони Харківщини, є жертви
Нічний терор: ЗСУ назвали кількість знищених дронів
Нічний терор: ЗСУ назвали кількість знищених дронів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Кремль знайшов нових ворогів для росіян
57K
Саудівська Аравія після візиту Зеленського зробила заяву щодо війни в Україні
41K
Москва, Кремль... маразм міцнішає
33K
УПЦ МП – підрозділ російської церкви. Рішення суду публікується вперше
32K
У столиці прогриміла серія вибухів (оновлено)
20K
Усик не приїде на бій Ломаченка: відома причина

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
Сьогодні, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту