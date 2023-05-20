Замість хреста – Гіві і Моторола: у Мелітополі рашисти спаплюжили церкву

Окупанти відібрали будівлі в 11 церков Мелітополя

В окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники ліквідували 11 церков. До них належать храми православної церкви України та протестантські. Про це повідомляє «РІА-Мелітополь».

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Окупанти відібрали у церков будівлі, а паству вигнали.

Ба більше, деякі церкви окупанти показово перетворили на культ рашизму. Так, до 9 травня окупанти понівечили будівлю «Благодаті», зрізавши хрести. На стінах будівлі з'явилися зображення нових «героїв» Росії: Мотороли, Владлена Татарського, Гіві.

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Подробиці захоплення церкви розповів пресвітер церкви Михайло Брицин.

Як повідомлялося, російські загарбники продовжують переслідувати релігійні громади в окупованому Бердянську. Вони захопили будівлю католицького костелу.