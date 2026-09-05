Три дні без вогню? Що насправді відбувається на фронті та чи діє режим тиші

Інформація від різних підрозділів Сил оборони щодо обмежень на ведення вогню відрізняється

Уранці 5 вересня з'явилася суперечлива інформація щодо можливого режиму тиші на фронті. Частина військових повідомляє про отримані обмеження на ведення вогню, тоді як в інших підрозділах таких вказівок не отримували. Офіційно про запровадження триденного перемир'я українська влада наразі не оголошувала, повідомляє «Главком».

Напередодні «Українська правда», посилаючись на власні джерела, повідомила, що підрозділи Сил оборони нібито отримали наказ про тимчасове дотримання режиму тиші на лінії бойового зіткнення. Йшлося про період з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня. Водночас, за інформацією видання, режим тиші був пропозицією української сторони, а домовленостей із Росією на момент публікації не було.

Зранку 5 вересня «Суспільне» опитало представників різних підрозділів Сил оборони й отримало суперечливу інформацію щодо запровадження обмежень.

У Головному управлінні комунікацій ЗСУ заявили, що завдання оборонної операції продовжують виконувати в повному обсязі. Там наголосили, що припинення вогню не може бути одностороннім або несиметричним, оскільки це створювало б небезпеку для українських військовослужбовців.

Водночас командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов повідомив, що Генеральний штаб видав розпорядження не здійснювати ураження на оперативну глибину. За його словами, на тактичному рівні обмежень щодо ведення вогню та бойових дій у його підрозділі немає.

Співрозмовники «Суспільного» в управліннях двох бригад на Донеччині заявили, що вказівок про запровадження режиму тиші не отримували. Те саме повідомили в одній із бригад, яка перебуває на півночі Харківщини. Натомість до командування Сил територіальної оборони «Північ» станом на ранок 5 вересня така вказівка надійшла. Раніше співрозмовник видання у цьому командуванні заперечував її отримання.

Інформації про запровадження єдиного режиму припинення вогню для всіх Сил оборони наразі немає. Офіційних заяв Генерального штабу або Міністерства оборони про триденне перемир'я з 5 до 8 вересня також не було оприлюднено.

Водночас напередодні президент України Володимир Зеленський говорив про іншу домовленість – тимчасове припинення саме повітряних ударів по Росії на час візиту американських переговорників. 4 вересня Зеленський повідомив, що спецпредставник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер найближчими днями відвідають Москву, а 6 вересня мають прибути до Києва.

Президент заявив, що Україна на час, необхідний для поїздки американських представників до Росії, проведення переговорів та пов'язаних із ними логістичних заходів, не завдаватиме повітряних ударів. Водночас Зеленський наголосив, що Росія має дзеркально забезпечити відсутність своїх повітряних атак на цей період.

Вранці 5 вересня міноборони держави-агресорки відзвітувало про нові удари по Україні та заявило про «ураження низки військових цілей», не надавши доказів своїх тверджень. Фактично Москва проігнорувала заклик Києва до взаємного припинення повітряних ударів на час візиту американських переговорників.