Російський військовий прийшов додому і жорстоко вбив федерального суддю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Російський військовий прийшов додому і жорстоко вбив федерального суддю
Слідчі порушили кримінальну справу за двома статтями
47-річний військовий дізнався про роман своєї дружини з суддею та вбив його за це

У Камишині Волгоградської області сталося жорстоке вбивство федерального судді Василя Ветлугіна. Тіло чоловіка було знайдено ввечері, 14 серпня, на вулиці Радянській із вогнепальним пораненням, ножем в оці та відрізаним статевим органом, передає «Главком».

Як стало відомо, 47-річний житель Камишина Сергій К., який є діючим військовим та приїхав у відпустку, дізнався про роман своєї дружини з Ветлугіним. У стані сильного гніву він підстеріг суперника неподалік будівлі міського суду та кілька разів вистрілив у нього з «Сайги». Після цього чоловік ножем відрізав судді статевий орган і встромив лезо в око. Після скоєного він чекав на приїзд поліції та добровільно здався.

Слідчі порушили кримінальну справу за двома статтями: умисне вбивство з особливою жорстокістю та незаконне зберігання вогнепальної зброї.

Раніше ми писали, що у Польщі затримали 17-річного громадянина України, який, імовірно, на замовлення російських спецслужб скоював диверсії. Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Томаша Семоняка.

За його словами, затримання провели Агентство внутрішньої безпеки (ABW) та поліція. Затриманий пошкоджував пам’ятники жертвам УПА, зокрема пам’ятник у Домоставі, та наносив антипольські графіті на громадські будівлі. Ці дії були спрямовані на «розпалювання напруженості між поляками та українцями».

Нагадаємо, Польща депортує 63 учасників заворушень, що сталися під час концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві. Серед них – 57 громадян України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tvn24.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що інцидент, який викликав широкий резонанс у суспільстві, «нарешті врегульовано». «Я говорю про заворушення, акти агресії та певні провокації на Національному стадіоні під час концерту білоруського репера. Це були абсолютно непотрібні події, які вимагали швидкої реакції», – сказав він.

За словами Туска, проти 63 осіб розпочато процедуру видворення з країни. Вони повинні залишити Польщу добровільно або примусово. Серед них – 57 українців і шість білорусів.

