Російський військовий прийшов додому і жорстоко вбив федерального суддю

47-річний військовий дізнався про роман своєї дружини з суддею та вбив його за це

У Камишині Волгоградської області сталося жорстоке вбивство федерального судді Василя Ветлугіна. Тіло чоловіка було знайдено ввечері, 14 серпня, на вулиці Радянській із вогнепальним пораненням, ножем в оці та відрізаним статевим органом, передає «Главком».

Як стало відомо, 47-річний житель Камишина Сергій К., який є діючим військовим та приїхав у відпустку, дізнався про роман своєї дружини з Ветлугіним. У стані сильного гніву він підстеріг суперника неподалік будівлі міського суду та кілька разів вистрілив у нього з «Сайги». Після цього чоловік ножем відрізав судді статевий орган і встромив лезо в око. Після скоєного він чекав на приїзд поліції та добровільно здався.

Слідчі порушили кримінальну справу за двома статтями: умисне вбивство з особливою жорстокістю та незаконне зберігання вогнепальної зброї.

