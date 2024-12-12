«Євробачення 2025»: оголошено лонгліст учасників нацвідбору

Для участі в нацвідборі подали 369 заявок, серед них були 232 сольні виконавці та 72 гурти

Цьогорічна музична продюсерка нацвідбору на «Євробачення 2025» Тіна Кароль зазначила, що до списку не потрапила низка сильних пісень

Суспільне Мовлення оголосило довгий список національного відбору на «Євробачення 2025»: до нього ввійшли 20 українських артистів, а до фіналу потраплять лише до 10 артистів.

Лонгліст виконавців:

Brykulets Enleo Fіїnka Future Culture Grisana Khayat Krylata Molodi Mon Fia Ranrawi Starykova Hrystyna Teslenko Yagody Ziferblat Абіє «ДК Енергетик» Маша Кондратенко Муаяд «Слухай Сашу» Влад Шериф

Хто не ввійшли у лонгліст

Цьогорічна музична продюсерка нацвідбору на «Євробачення 2025» Тіна Кароль зазначила, що до списку не потрапила низка сильних пісень: «Хочу зазначити від себе, що мені було дуже прикро, адже чимало сильних пісень не потрапили до списку учасників через невідповідність правилам нацвідбору. А саме: були видані чи виконувалися раніше, довші за три хвилини, мали частину чужих віршів або ненормативну лексику. Моя порада: якщо пісня не була опублікована раніше, будь ласка, допрацюйте її та подайте свою заявку наступного року».

Хто потрапить у фінал нацвідбору на «Євробачення 2025»

Для участі в нацвідборі подали 369 заявок, серед них були 232 сольні виконавці та 72 гурти. Надалі відбудуться прослуховування учасників і назвуть імена 9 фіналістів.

Серед учасників лонгліста, які за результатами прослуховувань не потраплять до списку фіналістів, проведуть рейтингове онлайн-голосування, яке визначить ще одного учасника чи учасницю фіналу.

Коли буде фінал нацвідбору на «Євробачення 2025»

Фінал відбудеться у лютому 2025 року, у форматі телевізійного концерту.

Переможці оберуть за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу можна буде обрати через онлайн-голосування.

«Євробачення» – найбільший музичний конкурс у світі. У 2024 році у Мальме конкурс виграли Немо з піснею The Code, тому тепер його проведуть у Базелі, Швейцарія.

Відбір на «Євробачення-2025» в Україні відтепер курує співачка та авторка пісень Тіна Кароль, яка стала новою музичною продюсеркою національного відбору. На цій посаді вона замінила Дмитра Шурова (Pianoбой), який виконував цю функцію останні два роки.

Нагадаємо, на музичному конкурсі Євробачення-2025 запровадили нові правила. 69-й пісенний конкурс, що відбудеться у шведському місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.

Україна візьме участь у 69-му пісенному конкурсі Євробачення-2025, який пройде у Швейцарії.

Кіпр вже оголосив імʼя артиста, який представлятиме країну на 69-му пісенному конкурсі «Євробачення-2025» у швейцарському Базелі. Співак Тео Еван (Theo Evan) став першим оголошеним учасником Євробачення-2025, яке відбудеться у Швейцарії.