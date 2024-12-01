Британці «проміняли» свого прем'єра на Трампа та Маска

Telegraph: британці краще ставляться до Трампа і Маска, ніж до Стармера

Британці більш прихильно ставляться до Дональда Трампа і американського мільярдера Ілона Маска, який переміг на президентських виборах у США, ніж до прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Про це повідомляє газета Telegraph.

Зокрема, рідного Стармера у Британії оцінюють позитивно лише 26% опитаних, тоді як Маску симпатизують 29%.

Обраного президента США, який ще не вступив на посаду, ненавидять менше, ніж прем'єр-міністра (Великої Британії, – «Главком»). Дональд Трамп популярніший у Британії, ніж Кір Стармер. Аналогічно, Ілон Маск має більш високу прихильність серед виборців Британії, ніж Стармер», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, загальний рейтинг Трампа, який представляє різницю між позитивною та негативною оцінкою, у Великій Британії становить мінус 24 пункти, тоді як рейтинг Стармера – мінус 30 пунктів. При цьому показник Маска з цього питання становить мінус 17 пунктів.

До слова, імміграція до Британії б'є рекорди. Нова оцінка числа іммігрантів, опублікована 28 листопада Бюро національної статистики Британії, змусила провідних політиків країни, починаючи з прем'єр-міністра, робити гучні заяви та давати пресконференції. З'ясувалося, що останні два-три роки населення Великої Британії приростає за рахунок приїжджих майже на мільйон людей на рік.