Медведєв прибув до Китаю. Яка мета
«Поки Медведєв в Китаї, вірогідність удару «Орєшніком» в наступні два дні мінімальна»
Медведєв в Китаї. Вірогідність удару «Орєшніком» в наступні два дні мінімальна.
Вдруге за за час повномасштабної війни Медведєва покликали в Пекін (минулого разу це було в грудні 2022 року і тоді, зокрема говорили про недопустимість ядерного удару).
Про що говоритимуть зараз?
- Китай, судячи з усього хоче зрозуміти контури реальних, а не публічних побажань РФ щодо завершення конфлікту (читай угод із США по заморозці конфлікту).
- Китай запропонує своє бачення стосунків «Китай – РФ» (читай контури протистояння зі США)
- Китай демонструє бажання завершити конфлікт, але це точно не пріоритет на сьогоднішній момент.
Із важливого для нас: поки Медведєв в Китаї, вірогідність удару «Орєшніком» в наступні два дні мінімальна. Якщо це відбудеться – це означатиме. Що Путін висловлює публічну неповагу Пекіну.
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