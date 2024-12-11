Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Медведєв прибув до Китаю. Яка мета

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Медвєдєв завітав до Китаю
фото з відкритих джерел

«Поки Медведєв в Китаї, вірогідність удару «Орєшніком» в наступні два дні мінімальна»

Медведєв в Китаї. Вірогідність удару «Орєшніком» в наступні два дні мінімальна.

Вдруге за за час повномасштабної війни Медведєва покликали в Пекін (минулого разу це було в грудні 2022 року і тоді, зокрема говорили про недопустимість ядерного удару).

Про що говоритимуть зараз?

  • Китай, судячи з усього хоче зрозуміти контури реальних, а не публічних побажань РФ щодо завершення конфлікту (читай угод із США по заморозці конфлікту).
  • Китай запропонує своє бачення стосунків «Китай – РФ» (читай контури протистояння зі США)
  • Китай демонструє бажання завершити конфлікт, але це точно не пріоритет на сьогоднішній момент.

Із важливого для нас: поки Медведєв в Китаї, вірогідність удару «Орєшніком» в наступні два дні мінімальна. Якщо це відбудеться – це означатиме. Що Путін висловлює публічну неповагу Пекіну.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Китай путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експерти пояснили, що буде з Кременчуком у разі прориву дамби на ГЕС
Якщо окупанти зруйнують ГЕС, то Кременчук за годину піде під воду – Департамент цивільного захисту
19 листопада, 01:50
Президенти США та КНР провели офіційну зустріч
Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном в Перу на саміті АТЕС
17 листопада, 02:15
Зеленський звернувся до українців та світу
Далекобійні удари по Росії: Зеленський прокоментував інформацію про дозвіл від США
17 листопада, 22:30
В Одесі відновлюють енергопостачання
Відновлення світла після блекауту в Одесі: яка наразі ситуація з електроенергією
17 листопада, 22:08
Мешканці Губкіна спостерігали густий чорний дим
У Білгородській області уражено командний пункт угруповання російських військ
20 листопада, 08:44
Генерал Баргилевич: Головний успіх за ці тисячу днів війни – Україна є
1000 днів війни. Генштаб назвав головне досягнення
20 листопада, 16:31
Радянська зброя в Росії закінчиться до кінця 2025 року
Путін може розпочати переговори на початку 2025 року – The Guardian
24 листопада, 12:33
Прокопенко після полону швидк оповернувся до роботи, і побратими намагаються його наслідувати
Командир одного з батальйонів «Азова» розповів, як побратими називають Редіса
24 листопада, 15:10
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування F-16
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування F-16
Сьогодні, 01:16

Вадим Денисенко

Медведєв прибув до Китаю. Яка мета
Медведєв прибув до Китаю. Яка мета
Трамп запропонував Путіну розпочати діалог. Думки з цього приводу
Трамп запропонував Путіну розпочати діалог. Думки з цього приводу
Світ проти РФ. Вже третій випадок
Світ проти РФ. Вже третій випадок
Інтервʼю Лаврова Такеру Карлсону. Що передав американцям Путін
Інтервʼю Лаврова Такеру Карлсону. Що передав американцям Путін
Кремль готує фундамент для ще однієї хвилі мобілізації
Кремль готує фундамент для ще однієї хвилі мобілізації
Путін вичерпав всі ресурси. Переговори вже почалися
Путін вичерпав всі ресурси. Переговори вже почалися

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Окупанти прорвали кордон на Сумщині? Влада зробила заяву
120K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 грудня: ситуація на фронті
61K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 грудня 2024
33K
Путін не дозволив сирійським найманцям з окупованих територій допомогти втримати режим Асада – Центр нацспротиву
28K
«Найбагатший біженець у світі». Скільки грошей Асад вивіз до Росії

Новини

Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
Сьогодні, 06:00
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Школа шкіперів» від Сталевого фронту підготувала перші 50 випускників
Вчора, 14:40
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 06:00
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
9 грудня, 10:01

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua