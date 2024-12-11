Медведєв прибув до Китаю. Яка мета

«Поки Медведєв в Китаї, вірогідність удару «Орєшніком» в наступні два дні мінімальна»

Медведєв в Китаї. Вірогідність удару «Орєшніком» в наступні два дні мінімальна.

Вдруге за за час повномасштабної війни Медведєва покликали в Пекін (минулого разу це було в грудні 2022 року і тоді, зокрема говорили про недопустимість ядерного удару).

Про що говоритимуть зараз?

Китай, судячи з усього хоче зрозуміти контури реальних, а не публічних побажань РФ щодо завершення конфлікту (читай угод із США по заморозці конфлікту).

Китай запропонує своє бачення стосунків «Китай – РФ» (читай контури протистояння зі США)

Китай демонструє бажання завершити конфлікт, але це точно не пріоритет на сьогоднішній момент.

Із важливого для нас: поки Медведєв в Китаї, вірогідність удару «Орєшніком» в наступні два дні мінімальна. Якщо це відбудеться – це означатиме. Що Путін висловлює публічну неповагу Пекіну.