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Який вигляд мають VIP-вагони, у яких світові лідери їдуть в Україну: фото

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Який вигляд мають VIP-вагони, у яких світові лідери їдуть в Україну: фото
Байден читає промову в поїзді після несподіваного візиту до президента України Володимира Зеленського в лютому
фото: Evan Vucci

Для перевезення іноземних чиновників Україна переобладнала розкішні залізничні вагони, спочатку призначені для багатих пасажирів

Із перших місяців конфлікту «Укрзалізниця» розгорнула вагони VIP для перевезення високопоставлених осіб. Вони обладнані окремими спальними місцями, конференц-залом і кухнею, де персонал готує їжу. Про це пише The New York Times.

Усі світові лідери їдуть потягом уночі, задернувши штори на вікнах, щоб мінімізувати виявлення російськими безпілотниками. Усі вони спали в одних і тих самих каютах.

У поїзді чиновникам пропонують традиційні українські страви та книжки про історію України та її боротьбу. Після досягнення ключових домовленостей у Києві українська влада залишає у вагонах записки з подяками. Іноді жести бувають більш відвертими. На початку минулого року, коли Україна переконувала своїх західних союзників, зокрема Фінляндію, поставити танки Leopard, члени поїзної бригади одягли шарфи з леопардовим принтом під час візиту фінського президента.

Оскільки мирні переговори стають дедалі ймовірнішими, на борту поїздів VIP, які використовували понад 1000 разів від початку конфлікту, очікується набагато більше дипломатів.

Спальня у VIP-вагоні «Укрзалізниці»
Спальня у VIP-вагоні «Укрзалізниці»
фото: The New York Times

Проєкт спеціального поїзда, який в Україні називають «залізною дипломатією», розпочався в березні 2022 року, коли прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії хотіли відвідати Київ, щоб висловити свою підтримку. У Львові зібрали невеликий поїзд із чотирьох вагонів і локомотива. На його борту перебували групи безпеки, які розробляли план прибуття до Києва, який все ще був частково оточений російськими військами, зокрема план розташування снайперів на вокзалі. На випадок російських атак завжди готуються два альтернативні маршрути.

Коли Байден відвідав Київ торік, два однакові поїзди одночасно курсували за різними маршрутами, «щоб ніхто не міг зрозуміти, який із них – поїзд-привид, а який – справжній», розповідає співробітник «Укрзалізниці».

VIP-вагони обладнані приватними спальнями, конференц-залом і кухнею
VIP-вагони обладнані приватними спальнями, конференц-залом і кухнею
фото: The New York Times

Для перевезення іноземних чиновників Україна переобладнала розкішні залізничні вагони, спочатку призначені для багатих пасажирів. До VIP-вагонів причіплюють стандартні спальні вагони для перевезення інших членів делегації.

Під час візиту до Києва в жовтні міністр оборони США Ллойд Остін їхав в обшитому дерев’яними панелями вагоні, в якому був конференц-зал, обладнаний полірованим дерев’яним столом і стільцями у вікторіанському стилі. Підлогу вкривали зелені та золоті килими. Наприкінці вагона була окрема спальня з ванною кімнатою, оздобленою блакитною плиткою. Декорації поїзда можуть бути розкішними, наприклад, люкс прикрашений золотими деталями по всьому периметру, від стін до світильників.

У потязі чиновників пригощають традиційними українськими стравами та дарують їм, зокрема, книги про Україну
У потязі чиновників пригощають традиційними українськими стравами та дарують їм, зокрема, книги про Україну
фото: The New York Times

Під час спільної поїздки в Україну в червні 2022 року лідери Німеччини та Італії жартували над президентом Франції Еммануелем Макроном щодо його, здавалося б, кращого купе. «Моє набагато менш розкішне», – жартівливо сказав тоді Макрону прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Провідниця Зоя Богач дарує пончики з американськими та українськими мотивами Говарду Баффету, американському мільярдеру та меценату
Провідниця Зоя Богач дарує пончики з американськими та українськими мотивами Говарду Баффету, американському мільярдеру та меценату
фото: The New York Times

Не всі політики їздять у переобладнаних поїздах, тому що їх усього кілька. Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви, який здійснив 11 поїздок в Україну, подорожує в стандартному спальному вагоні, зарезервованому для його делегації. Ландсбергіс використовує довгу поїздку потягом для підготовки до зустрічей, проводячи брифінги з помічниками в крихітних купе.

Ванна кімната у VIP-вагоні
Ванна кімната у VIP-вагоні
фото: The New York Times

Нагадаємо, 2 грудня 2024 року канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув із візитом до Києва. Після прибуття до української столиці він оголосив про подальші поставки зброї Україні. Варто зазначити, що перед цим канцлер ФРН приїздив до Києва в червні 2022 року разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Теги: потяг Укрзалізниця Україна Джозеф Байден Еммануель Макрон

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