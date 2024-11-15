Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Сталлоне зробив Трампу оригінальний комплімент – Euronews

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сталлоне зробив Трампу оригінальний комплімент – Euronews
Сталоне порівняв Трампа із Джорджем Вашингтоном
фото з відкритих джерел

Раніше голівудський актор Сильвестр Сталлоне порівняв Трампа із Роккі Бальбоа

Американський актор Сильвестр Сталлоне після перемоги Дональда Трампа на виборах минулого тижня назвав його «другим Джорджем Вашингтоном» і порівняв із Роккі Бальбоа. Про це повідомляє Euronews.

78-річний актор виголосив промову, представляючи Трампа на гала-церемоні America First Policy Institute.

«Перед нами дійсно міфічний персонаж. Я люблю міфологію. І цієї людини не існує на цій планеті. Ніхто в світі не зміг би зробити те, що вдалося йому, тому я в захваті», – сказав Сталлоне про Трампа.

Він сказав, що цей трепет ставить Трампа поруч із Джорджем Вашингтоном у плані захисту США.

«Коли Джордж Вашингтон захищав свою країну, він навіть не підозрював, що змінить світ. Бо без нього можна було б уявити, як би виглядав світ. Вгадайте що? Ми отримали другого Джорджа Вашингтона», – сказав актор.

Раніше стало відомо, що Трамп планує призначити телеведучого Ларрі Кудлоу керувати економікою країни.

Як повідомлялося, Трамп визначився з кандидатурою на посаду заступника генерального прокурора США, а також з помічниками для нього. Ці посади обіймуть адвокати обраного президента.

Раніше Дональд Трамп обрав сенатора Марко Рубіо на посаду держсекретаря США. Бізнесмени Ілон Маск та Вівек Рамасвамі матимуть посади глав Департаменту державної ефективності (DOGE). За словами Трампа, підприємці допоможуть владі скоротити марнотратство у країні.

До слова, виконувати обов’язки директора Національної розвідки у команді Трампа буде Тулсі Ґаббард. Відомо, що вона поширювала російські наративи. .У 2019-му Ґаббард у Палаті представників утрималася від голосування за перший імпічмент Трампа, пов’язаний з Україною.  А вже у 2022 році вона залишила партію, однак офіційно стала республіканкою лише на початку нинішнього року. Політичний відхід Ґаббард від Демпартії супроводжувався численними заявами та діями, які призвели до звинувачень у тому, що вона поширює дезінформацію Кремля або навіть може бути російським агентом.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп прокурор імпічмент актор Вашингтон Сильвестр Сталлоне Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Что на самом деле скрывает за собой околопереговорная суета Трампа
Переговоры о завершении войны между Россией и Украиной. Какую партию сыграет Трамп?
12 листопада, 16:13
Судді ВАКС проігнорували підозру у крадіжці держави 1,5 млрд грн і звільнили від арешту екс-нардепа Крючкова
ВАКС звільнив від арешту екснардепа, обвинуваченого у крадіжці 1,5 млрд грн
8 листопада, 14:54
Дмитро Пєсков нагадав, що США є «недружньою країною» для Росії
Пєсков відповів, чи вітатиме Путін президента «недружньої країни» Трампа
6 листопада, 15:20
Кандидат у президенти США Дональд Трамп
Трамп в зеніті першої електоральної слави
6 листопада, 07:55
ФБР створило спеціальний штаб у зв'язку з виборами у США
ФБР створило спеціальний штаб у зв'язку з виборами у США
5 листопада, 08:50
Усик в образі «Хітмена» прийшов на пресконференцію перед поєдинком-реваншем з боксером Тайсоном Ф'юр
Усик звернувся до Трампа щодо звільнення з полону захисників «Азовсталі»
25 жовтня, 10:38
Фільчаков повідомив, що наразі правоохоронці проводять комплексну та системну роботу серед неповнолітніх
РФ завербувала 10-річну дитину. Прокурор Харківщини шокував даними
22 жовтня, 20:35
Юрій Веклинець працював керівником обласної МСЕК із 2017 року
Закарпатська облрада підтвердила інформацію про звільнення керівника обласної МСЕК
22 жовтня, 14:47
Серед цінного майна Пахніц також задекларував кілька одиниць мисливської нарізної зброї, автомобілі, напівпричепи
Керівник Бюро економічної безпеки у Полтавській області задекларував літак та мільйонні статки
20 жовтня, 18:42

Соціум

Сталлоне зробив Трампу оригінальний комплімент – Euronews
Сталлоне зробив Трампу оригінальний комплімент – Euronews
В Італії на протесті студентів вибухнула бомба, поранені 15 поліцейських
В Італії на протесті студентів вибухнула бомба, поранені 15 поліцейських
Іран будує укриття для російських Су-35: з'явилися супутникові знімки
Іран будує укриття для російських Су-35: з'явилися супутникові знімки
Ізраїль атакував дослідницький центр з розробки ядерної зброї в Ірані
Ізраїль атакував дослідницький центр з розробки ядерної зброї в Ірані
Росія втрачає контроль над Абхазією? Заява Центру протидії дезінформації
Росія втрачає контроль над Абхазією? Заява Центру протидії дезінформації
«Особливі гості». Залужний розповів, з ким спонтанно зустрівся у Лондоні
«Особливі гості». Залужний розповів, з ким спонтанно зустрівся у Лондоні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
73K
Норвегія не надаватиме притулок біженцям із кількох областей України
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2024
9963
Росіяни атакували Одесу, Трамп пообіцяв розібратись із війною в Україні: головне за ніч
9949
Туреччина розгорнула в Егейському морі військові кораблі через непорозуміння
9322
Втрати ворога станом на 15 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Чим нині займається авторка медреформи Уляна Супрун (фото)
Вчора, 21:00
Імпорт електроенергії в Україну під загрозою – нардеп
Вчора, 17:15
Укрзалізниця отримала 1,7 млрд чистого прибутку: що тепер буде з переглядом тарифів?
Вчора, 13:42
Повітряні сили інформуватимуть про тривоги у Viber
Вчора, 10:27
Росіяни атакували Одесу, Трамп пообіцяв розібратись із війною в Україні: головне за ніч
Вчора, 07:04

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua