Сталлоне зробив Трампу оригінальний комплімент – Euronews

Раніше голівудський актор Сильвестр Сталлоне порівняв Трампа із Роккі Бальбоа

Американський актор Сильвестр Сталлоне після перемоги Дональда Трампа на виборах минулого тижня назвав його «другим Джорджем Вашингтоном» і порівняв із Роккі Бальбоа. Про це повідомляє Euronews.

78-річний актор виголосив промову, представляючи Трампа на гала-церемоні America First Policy Institute.

«Перед нами дійсно міфічний персонаж. Я люблю міфологію. І цієї людини не існує на цій планеті. Ніхто в світі не зміг би зробити те, що вдалося йому, тому я в захваті», – сказав Сталлоне про Трампа.

Він сказав, що цей трепет ставить Трампа поруч із Джорджем Вашингтоном у плані захисту США.

«Коли Джордж Вашингтон захищав свою країну, він навіть не підозрював, що змінить світ. Бо без нього можна було б уявити, як би виглядав світ. Вгадайте що? Ми отримали другого Джорджа Вашингтона», – сказав актор.

Раніше стало відомо, що Трамп планує призначити телеведучого Ларрі Кудлоу керувати економікою країни.

Як повідомлялося, Трамп визначився з кандидатурою на посаду заступника генерального прокурора США, а також з помічниками для нього. Ці посади обіймуть адвокати обраного президента.

Раніше Дональд Трамп обрав сенатора Марко Рубіо на посаду держсекретаря США. Бізнесмени Ілон Маск та Вівек Рамасвамі матимуть посади глав Департаменту державної ефективності (DOGE). За словами Трампа, підприємці допоможуть владі скоротити марнотратство у країні.

До слова, виконувати обов’язки директора Національної розвідки у команді Трампа буде Тулсі Ґаббард. Відомо, що вона поширювала російські наративи. .У 2019-му Ґаббард у Палаті представників утрималася від голосування за перший імпічмент Трампа, пов’язаний з Україною. А вже у 2022 році вона залишила партію, однак офіційно стала республіканкою лише на початку нинішнього року. Політичний відхід Ґаббард від Демпартії супроводжувався численними заявами та діями, які призвели до звинувачень у тому, що вона поширює дезінформацію Кремля або навіть може бути російським агентом.