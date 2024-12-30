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На скільки років війни вистачить солдатів у Росії: прогноз генерала Наєва

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На скільки років війни вистачить солдатів у Росії: прогноз генерала Наєва
Протягом 2024 року контракт із збройними силами РФ підписали близько 400 тисяч осіб, з яких 65 тисяч – колишні ув'язнені
фото з відкритих джерел

Генерал повідомив, що у 2024 році у російській армії було створено близько 15 полків контролю території 

Росія може вести повномасштабну війну з Україною ще вісім-десять років за такого мобілізаційного ресурсу, який має держава-агресорка.  Такими підрахунками поділився екскомандувач об'єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв в інтерв’ю  Radio NV.

За його словами, російська армія наразі налічує понад два мільйони осіб, з яких півтора мільйона – військовослужбовці.

Як зазначив Наєв, протягом 2024 року контракт із збройними силами РФ підписали близько 400 тисяч осіб, з яких 65 тисяч – колишні ув'язнені.

«Резерв для швидкого поповнення втрат перебуває на рівні 40 тисяч осіб (щомісяця)», – додав він.

Окрім того генерал повідомив, що у 2024 році у російській армії було створено близько 15 полків контролю території та триває створення двох мотострілецьких дивізій. 

Проблеми із забезпеченням російської армії військовою технікою, через її втрати в Україні, держава-агресорка відчує швидше, ніж із живою силою – до 2026 року. 

«Командування РФ змушене знімати зі зберігання техніку, яка була на складах. У них було 12 000 танків і близько 10 000 бронемашин старого зразка. Сили оборони України активно знищують ворожу техніку, тому вони обмежують використання бронетанкових колон під час штурмів», – зазначив Наєв.

Нагадаємо, російська окупаційна армія фактично дісталася до траси від Покровська Донецької області до Дніпра. Ця дорога є критичною для забезпечення Сил оборони та гуманітарних місій на Донбасі. Про це заявив депутат Дружківської міської ради Микола Довбня. Він називає «дещо дивною» ситуацію на фронті. За його словами, наразі окупанти намагаються обійти по колу Дружківку, Краматорськ і Словʼянськ. Чиновник наголошує, що траса від Покровська до Дніпра має дуже великі пропускні можливості. Крім того, багато людей продовжують залишатися у Краматорську, Словʼянську та Дружківці.

Також російські війська просунулися поблизу Кремінної, Сіверська, Торецька та Курахового. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

До слова, від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими. Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну. 

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Теги: армія окупанти росія війна Сергій Наєв Україна

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