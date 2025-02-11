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Зеленський відправив генерала, який почав роздавати інтерв'ю, на фронт?

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський відправив генерала, який почав роздавати інтерв'ю, на фронт?
Генерал Наєв після звільнення Валерія Залужного втратив посаду Командувача об'єднаних сил ЗСУ на підставі указу президента від 11 лютого 2024 року
фото: Сергій Наєв/Facebook

«Офіційного оголошення про призначення ще не було». У «Хортиці» прокоментували ймовірне призначення генерала Наєва на бойову посаду

Генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи «Велика Новосілка». Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

У оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця», якому підпорядковується «Велика Новосілка», цю інформацію ані підтвердили, ані спростували.

«Якщо він у нас опиниться, ми будемо дуже раді його бачити. Але нам спершу самим мають про це (призначення) оголосити. А поки що жодного офіційного оголошення для нас самих не було, як пресофіцер не можу це коментувати. Дочекаємося», – сказав речник «Хортиці» Віктор Трегубов у розмові з «Главкомом».

Як повідомляв «Главком», 10 лютого зранку в інтерв’ю «Українській правді» генерал Сергій Наєв заявив, що у військових не було жодного документа, в якому було б написано, що 24 лютого 2022 розпочнеться наступ Росії. Відповідно, військові не змогли підготуватися до відбиття агресії належним чином. Темі виходу цього інтерв’ю Наєва ввечері того ж дня присвятив ефір на YouTube журналіст Юрій Бутусов.

В інтерв’ю Наєв також розповідав, що на початку повномасштабного вторгнення дії, які ухвалювалися у стислі терміни, були ініціативами, самостійними рішеннями головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших командувачів.

Як відомо, генерал Наєв після зміни Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного втратив посаду Командувача об'єднаних сил ЗСУ на підставі указу президента від 11 лютого 2024 року. Наєв тоді заявив, що довідався про своє звільнення з посади із засобів масової інформації. 

Відтоді Сергія Наєва, здебільшого, бачили у соціальних мережах як волонтера: він часто відвідував військові госпіталі, вручав обладнання та фотографувався з пораненими бійцями.

Нагадаємо, із середини квітня 2022 року слідчі ДБР аналізують воєнну документацію, провали у плануванні командування, що вплинули на швидку окупацію Півдня. «Главком» тривалий час збирає мозаїку розслідування у судовому реєстрі, а також через свої джерела в органах досудового розслідування.

Теги: військові розслідування Facebook журналіст Сергій Наєв YouTube Юрій Бутусов наступ 24 лютого

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