Душили пакетами та били током. СБУ показала катівню на звільненій Миколаївщині (фото)
З людей окупанти намагались «вибити» адреси перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору
Служба безпеки встановила місцезнаходження ще однієї катівні російських загарбників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області. «Об’єкт» був облаштований на території захопленого приватного будинку в окупованому селищі Олександрівка. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У застінках рашисти насильно тримали і жорстоко катували місцевих жителів, які відмовились співпрацювати з ворогом.
З людей намагались «вибити» адреси перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору. Потерпілих душили поліетиленовими пакетами, били важкими предметами і застосовували електрошокер.
Під час огляду катівні правоохоронці виявили «знаряддя» тортур. Крім того, встановлено українських громадян, яких рашисти протягом місяця незаконно утримували і катували.
За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб російських окупантів, причетних до воєнних злочинів.
Раніше повідомлялося, Національна поліція Херсонської області виявила ще сім катівень та вісім місць несвободи. Зазначається, що лише в одній катівні в Херсоні зафіксовано тримання понад 300 людей. Ці дані можуть бути не остаточними, адже цифра зростає.
Коментарі — 0