Командувач ССО розповів, як українці на гелікоптерах проривалися на «Азовсталь»

Гелікоптери на «Азовсталь» йшли в повному режимі радіомовчання

Командувач Сил спеціальних операцій, генерал-майор Віктор Хоренко пригадав про сім вдалих рейсів на «Азовсталь» в захопленому росіянами Маріуполі. Українські військові здійснювали авіапрорив на гвинтокрилах. Про це він розповів у інтерв'ю ТСН.

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Хоренко зазначив, що тоді він не мав досвіду таких операцій, тому доводилось розбиратися вже під час неї.

«Це були важкі рішення. Коли ми спілкувалися з пілотами, комбригами й командувачами армійської авіації, вони нам допомагали планувати ці польоти на «Азовсталь». Було вдалих сім рейсів. У кожному польоті брала участь різна кількість вертольотів. Ми вивчили обстановку, противника, радіоелектронну обстановку і планували маршрут. Паралельно проводилося декілька операцій: і наземна, і повітряна», – розповів командувач ССО.

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Зазначається, що основна частина бійців виконувала свій обов’язок. Також було багато добровольців, які висловлювали бажання підтримати, мали прямий або опосередкований стосунок і до «Азова».

«Основне завдання було доставити боєкомплект. Але коли кажуть, що з 15 тонн можуть лише дві тонни влізти, треба щось обирати. А в тебе ще приходить десять добровольців. Кажуть: ми також хочемо полетіти захищати «Азовсталь». Тоді ухвалювали важкі рішення: чи боєкомплект загрузити, медикаменти, тоді засоби зв’язку, старлінки тільки у нас з’являлися, або люди, які повинні були захищати. Ми були обмежені, рахувалося по хвилинах», – пригадує командувач.

Гелікоптери йшли в повному режимі радіомовчання.

«Вивантаження не мало займати понад десять хвилин. Але завжди люди справлялися до п'яти хвилин. Після цього було завантаження поранених, які в більш важкому стані. Було декілька історій, мало хто про них знає. Як люди, спеціалісти високого профілю, вилітали, працювали там і певними рейсами примудрялися повертатися. Тому що вони були потрібні на інших напрямках», – додав він.

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Нагадаємо, що «Азовсталь» був останнім прихистком для медиків та військових. Там не вистачало їжі, води, медикаменти та перев'язку доводилося шукати по заводу і збирати залишки – ліки були протерміновані ще з 2019-го: парамедикиня та колишня полонена про дні на «Азовсталі».