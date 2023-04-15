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Азовсталь віддали на розграбування – Андрющенко

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Азовсталь віддали на розграбування – Андрющенко
Росіяни створили фірму пустишку, аби розграбувати завод
фото: dw.com

Росіяни створили «фінансову прокладку-пустишку», аби розграбувати завод

Азовсталь перейшов у підпорядкування «Корпорации развития Донбасса» (КРД). Радник міського голови Петро Андрющенко заявляє, що це означає, що завод віддали на відкуп та розграбування. 

За словами Андрющенка, пошук по новинах видає, що КРД – це спеціально створена минулого року корпорація великого та середнього бізнесу Росії нібито для покращення життя у так званій ДНР. 

«Правда, є маленький нюанс», – пише радник мера Маріуполя.

Сайт цієї організації складається з однієї сторінки, на якій розміщені контактні телефони. Інша інформація про КРД відсутня.

За даними Андрющенка, пошук за номером телефону, розміщеному на сайті КРД показує, що за цим номером обліковується зовсім не «Корпорации развития Донбасса», а одне з найбільших російських відділень аудиторської контори, а також інженерна агенція АСД-проект.

«І ще, і ще і все веде до Санкт-Петербургу. При тому, період реєстрації КРД співпадає з періодом заходу Беглова в Маріуполь», – додав Петро Андрющенко

Беглов – губернатор російського міста Санкт-Петербург, який відвідував Маріуполь 

Радник міського голови підсумував, що все це означає, що Азовсталь віддали на відкуп та розграбування. А також додав, що «всі гучні заяви про якісь нереальні «інвест парки на Азовсталі» очікувано виявились просто мародерством металобрухту тотального масштабу для приватної кишені керівництва Росії».

Нагадаємо, що раніше повідомляли про знесення окупантами залізничного вокзалу у Маріуполі. Росіяни заявляють, що на розчищеному місці нібито збудують великий логістичний хаб

Теги: Маріуполь завод радник Азовсталь росіяни

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