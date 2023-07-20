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Ліки були протерміновані ще з 2019-го: парамедикиня та колишня полонена про дні на «Азовсталі»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ліки були протерміновані ще з 2019-го: парамедикиня та колишня полонена про дні на «Азовсталі»
«Азовсталь» був останнім прихистком для медиків та військових
фото з відкритих джерел

На заводі було чимало бункерів, один із яких спеціально для шпиталю, проте його розбомбили й поранених доводилося рятувати деінде

Завод «Азовсталь» – був піком оборони Маріуполя та останньою лінією військових, які стояли до кінця. Не вистачало їжі, води, медикаменти та перев'язку доводилося шукати по заводу і збирати залишки. Про це розповіла парамедикиня, яка обороняла Маріуполь й «Азовсталь», та колишня полонена Тетяна Васильченко з позивним Борисівна в інтервʼю Gazeta.ua.

Тетяна приїхала в Маріуполь у перший день повномасштабного вторгнення – 24 лютого. Згодом «Азовсталь» став останнім прихистком не тільки для неї, а й для інших медиків та військових.

«На очах руйнувався Маріуполь. Бачили все це тотальне знищення. Про полон взагалі не говорили. Прийняли рішення просуватися до «Азовсталі». Бо там бойові комплекти, там ще пару танків, які їздили. Ми розуміли, що ще трішки можемо зробити.

Коли вже прийшли на «Азовсталь» – це був пік. Пройшли купу всього і розуміли, що це наша остання лінія. Де ми стоятимемо до кінця. Я не задумувалася, як це завершиться. Не дозволяла думкам про смерть заповнити голову. І часу вже не було через навантаження. У бункерах заводу було багато поранених. Потрібні були перев'язки – первинні й вторинні. Роботи було набагато більше, ніж до цього», – зауважила Тетяна.

На заводі було чимало бункерів, один із яких спеціально для шпиталю, проте його розбомбили й поранених доводилося рятувати деінде. Оборонці спали переважно на підлозі. «Після кожного приходу сипалася пилюка – порохи були висотою у два пальці. Хвилин п'ять після ударів – нульова видимість, поки той пил сипиться», – пригадала жінка.

На «Азовсталі» їй вдалося надибати медичний наплічник. Забирала всю перев'язку, яку бачила, а військові збирали по заводу цивільні аптечки, де був бинт та хлоргексидин, а у деяких навіть турнікети та багато препаратів, термін придатності яких вийшов ще у 2019-му році.

У 49 років бухгалтерка Тетяна Васильченко вийшла на пенсію і несподівано для всіх вирішила стати парамедиком
У 49 років бухгалтерка Тетяна Васильченко вийшла на пенсію і несподівано для всіх вирішила стати парамедиком
фото з відкритих джерел
Тетяна Васильченко народилася на Хмельниччині. До початку повномасштабного вторгнення Росії працювала бухгалтером. Після виходу на пенсію пройшла вишкіл в добровольчому медичному батальйоні. 23 лютого, за день до повномасштабного вторгнення, відбула на позиції поблизу Маріуполя. Коли російські війська поступово стали брати місто у вогневе кільце, опинилась на «Азовсталі». 17 травня потрапила в полон до тимчасово окупованої Оленівки Донецької області. Звільнена 17 жовтня, внаслідок обміну 108 українських полонених жінок. Має дочку та онуку. Взяла під опіку сина свого побратима Бізона, який досі в полоні.

Нагадаємо, героїчні захисники Маріуполя 82 дні відтягували сили росіян на себе, даючи українській армії можливість перегрупуватися. У травні 2022 року, гарнізон, який утримував «Азовсталь», отримав наказ – припинити оборону.

Уже після початку евакуації частини «азовців» у Росії зробили несподівану заяву. Спікер Держдуми В’ячеслав Володін оголосив, що «нацистські злочинці» не можуть підлягати обміну і мають постати перед судом. 

Виконувач обов’язків голови фракції ЛДПР Леонід Слуцький пішов ще далі, запропонувавши скасувати мораторій на смертну кару для «азовців» як для «нелюдей, що вчинили жахливі злочини проти людяності».

Як відомо, російські війська 29 липня 2022 року обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень. 

Крім того, звільнений з полону воїн ЗСУ розповів моторошні подробиці теракту в Оленівці.

Раніше повідомлялося, що ввечері 8 липня захисники заводу «Азовсталь» приїхали до Львова після понад пів року вимушеного перебування на території Туреччини.

До слова, з полону повернулася речниця полку «Азов» та захисниця Маріуполя «Нава». Її коханий загинув на «Азовсталі» через три дні після одруження (відео).

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Теги: Маріуполь полон військові парамедики Азовсталь медик

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