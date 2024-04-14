Командування ЗСУ розформовує 67-му бригаду «Правого сектора»

Добровольчий український корпус «Правий сектор» 2022 року був переформатований у 67-му окрему механізовану бригаду «ДУК» у складі ЗСУ

Бійців ДУК «ПС» переводять до інших підрозділів, на командирів відкрито службові розслідування

Командування Збройних сил України розформовує 67-му окрему механізовану бригаду Добровольчого українського корпусу «Правий Сектор» та переводить її бійців до інших підрозділів. На командирів відкрито службові розслідування. Про це повідомила пресслужба бригади.

«Мотиви таких дій нам не відомі. Всі спроби зупинити цей процес та вияснити причини результатів не дали. Можливо, хтось вважає, що розпорошення бійців ДУК ПС по різних підрозділах Збройних сил призведе до знищення ДУК ПС», – ідеться у повідомленні.

Там заявили, що на даний момент в бригаді працюють численні комісії. Вони складають списки бійців, котрі від першого дня існування військової частини здійснювали в її лавах захист України. А на командирів підрозділів відкрито службові розслідування.

«Не виключено, що відкриють кримінальні провадження за надуманими звинуваченнями в невиконанні бойових розпоряджень. Командири та бійці готові відстоювати свою, і полеглих побратимів, честь та гідність в законний спосіб. Всі накази командування бійцями та командирами виконуються. Залишаються абсолютно незрозумілими дії на цілковите ослаблення боєздатного підрозділу, яким від самого початку повномасштабного вторгнення є дана військова частина», – наголосили у бригаді.

Добровольчий український корпус «Правий сектор» 2022 року був переформатований у 67-му окрему механізовану бригаду «ДУК» у складі Збройних сил України.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують активно штурмувати позиції наших захисників на сході України, при цьому на Куп'янському та Лиманському напрямках нині взяли оперативну паузу.

Також на південному напрямку окупанти перенесли свою активність східніше, у район Старомайорського Донецької області. При цьому бронетехніку росіяни там поки що не застосовують.

Як повідомлялося, вище військове керівництво РФ доручило своїм загарбникам захопити Часів Яр Донецької області до 9 травня.

До слова, вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про суттєве загострення обстановки на східному фронті в Україні. Це повʼязано насамперед зі значною активізацією наступу противника після так званих «президентських виборів у РФ».

Триває 781-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Найактивніше окупанти атакують на Бахмутському напрямку. Там наші воїни відбили 36 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий, Опитне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.