Окупанти готують наступ на півдні? ЗСУ відповіли

За добу армія РФ провела один штурм у районі Роботиного та сім штурмів – у районі Старомайорського

На південному напрямку окупанти перенесли свою активність східніше, у район Старомайорського Донецької області. При цьому бронетехніку росіяни поки що не застосовують. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

«Ми бачимо, що вони проводять потужні ротації, це означає, що в них не все дуже гарно та спокійно в їх війську і це ми знаємо через те, що результати нашої протидії їхнім штурмовим діям призводять до великих втрат. І ми зараз спостерігаємо, що активність вони перенесли ближче до сходу. Навіть у нашій зоні відповідальності більше штурмової активності в напрямку Старомайорського, ближче все ж таки до Донецької області», – розповіла вона.

За даними Гуменюк, за добу армія РФ провела один штурм у районі Роботиного та сім штурмів – у районі Старомайорського.

«Це велика різниця і концентрація ворога. Але характерним є те, що бронетехніку росіяни поки не застосовують. Вони намагаються діяти в пішому порядку, використовують легкомоторні транспортні засоби, БАГИ, мотоцикли. А в цьому сенсі (наступальних дій, – ред.) означає, що техніка до чогось готується», – пояснила речниця.

Нагадаємо, що вище військове керівництво РФ доручило своїм загарбникам захопити Часів Яр Донецької області до 9 травня.

До слова, вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про суттєве загострення обстановки на східному фронті в Україні. Це повʼязано насамперед зі значною активізацією наступу противника після так званих «президентських виборів у РФ».

Триває 781-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Найактивніше окупанти атакують на Бахмутському напрямку. Там наші воїни відбили 36 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий, Опитне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.